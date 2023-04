W połowie maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się trzy wydarzenia ważne dla branży energetycznej – przedsiębiorców i ich odbiorców, a także dla ekspertów. Będą to: Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND (16–17 maja, https://h2poland.com.pl/pl), Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER (16–18 maja, www.greenpower.mtp.pl) oraz Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER (16–18 maja, www.expopower.pl).

H2POLAND

Kluczem do osiągnięcia zeroemisyjności jest współpraca międzysektorowa nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale przede wszystkim lokalnym. Właśnie takiej współpracy, łączącej różne branże wokół idei powszechnego zastosowania wodoru w wielu dziedzinach gospodarki, poświęcone będzie II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, które odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 16–17 maja.

„It is bloody ambitious – jak zrealizować cele? Rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu gospodarki wodorowej”. Słowa Fransa Timmermansa, wypowiedziane podczas EU Hydrogen Week w 2022 r., są inspiracją debaty towarzyszącej rozpoczęciu Forum, 16 maja w Poznań Congress Center. Zaproszeni eksperci będą rozmawiać o trudnych wyzwaniach, jakie proponują w ostatnich latach unijne władze. Nadchodzące zmiany, które znajdują odzwierciedlenie w takich dokumentach jak pakiet Fit for 55 czy REPowerEU, będą miały olbrzymie znaczenie dla polskiej i europejskiej gospodarki. Czy w tej sytuacji uda się przeprowadzić powszechną dekarbonizację obejmującą przede wszystkim przedsiębiorstwa?

W programie dwudniowego Forum H2POLAND wiele debat i prezentacji poświęconych najróżniejszym kwestiom związanym z wykorzystaniem wodoru. Zajmą one kilka scen na dwóch poziomach Poznań Congress Center, a także przed nim – tam pojawią się m.in. wodorowe pojazdy. O tym, jak ważne jest to wydarzenie, świadczy zainteresowanie wystawców oraz uczestników, ponieważ H2POLAND to nie tylko konferencja, lecz także branżowe targi, które gromadzą w jednym miejscu ekspertów, producentów, dystrybutorów, naukowców i wiele innych osób zaangażowanych we wdrażanie zeroemisyjnej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru.

Program Forum, listę prelegentów, partnerów i wystawców, bilety oraz szczegółowe informacje można znaleźć na https://h2poland.com.pl/pl

GREENPOWER

Targi GREENPOWER 16–18 maja przyciągną do Poznania wystawców i zwiedzających zainteresowanych branżą odnawialnych źródeł energii. Oprócz prezentacji przez wystawców innowacyjnych rozwiązań, technologii i usług z zakresu zielonej energii targi GREENPOWER będą dla zwiedzających doskonałą okazją do poznania ekspertów z branży i zgłębienia wiedzy na tematy związane z OZE.

Oprócz możliwości obejrzenia najnowszych rozwiązań z zakresu OZE zostaną przeprowadzone na terenie MTP konferencje i prelekcje poświęcone m.in. szansom i zagrożeniom dla OZE w dobie transformacji energetycznej, zielonej energii w sieci elektroenergetycznej, etapom budowania wartości firmy, a także magazynom energii i różnym rodzajom instalacji PV.

Pierwszego dnia targów ENEA Operator zaprasza na konferencję poświęconą zagadnieniom z zakresu zielonej energii w sieci elektroenergetycznej. Poruszone zostaną tematy związane z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci ENEA Operator, a także zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy przyłączanymi źródłami a Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Zaprezentowane zostaną również najnowsze inwestycje firmy ENEA Operator, których celem jest przyłączenie jak największe liczby nowych źródeł energii odnawialnej do ogólnodostępnej sieci elektroenergetycznej.

Redakcja miesięcznika „Energia i Recykling” przygotowała konferencję poświęconą nowym perspektywom dla odnawialnych źródeł energii w Polsce – „Szanse i zagrożenia dla OZE w dobie transformacji energetycznej”. Eksperci z zakresu energetyki odnawialnej i rozproszonej będą debatować na takie tematy, jak prowadzenie inwestycji w zieloną energię czy kwestia zapisów nowej ustawy regulującej rynek energetyki wiatrowej.

Pierwszego dnia targów odbędzie się także Forum Magazynowania Energii PSME, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. Magazyny energii coraz częściej są instalowane przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i klastry energii jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych czy innych źródeł wytwórczych. Dla prosumentów magazyn energii to gwarancja, że ich instalacja fotowoltaiczna nie będzie wyłączana przez operatora systemu dystrybucyjnego w czasie największej produkcji oraz ciągłość zasilania w przypadku awarii w sieci. Dla przedsiębiorców magazyny energii to sposób na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, redukcję śladu węglowego, zwiększenie niezawodności dostaw oraz poprawę parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Klastry energii dzięki magazynom są w stanie równoważyć wytwarzanie i zużycie energii, zwiększając lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Dostępne programy dofinansowania ułatwiają podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii. Często jednak potencjalni inwestorzy nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy na temat dostępnych technologii, opłacalności tego typu inwestycji czy oceny ryzyk.

Firma ATUM przygotowała konferencję „Magazyny energii dla instalacji fotowoltaicznych – rodzaje i sposoby sterowania”. Tego samego dnia zostaną również przedstawione etapy budowania wartości firmy w branży OZE. To wydarzenie poprowadzi przedstawiciel firmy Marketing Relacji.

Drugi dzień targów GREENPOWER zapowiada się równie ekscytująco. Rozpocznie go konferencja zorganizowana przez kancelarię SMM Legal Maciak, Mataczyński, Czech. Eksperci poprowadzą panele eksperckie poświęcone kierunkom transformacji energetycznej w 2023 r. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z najbardziej perspektywicznymi inwestycjami, które warto podjąć w najbliższym czasie.

Konferencja dotycząca możliwości rozwoju projektów OZE w Ukrainie – zarówno obecnie, jak i po wojnie, będzie omówieniem szans i zagrożeń, jakie czekają na polskie firmy, które chcą wziąć udział w procesie odbudowy naszego wschodniego sąsiada. Prezentację możliwości przeprowadzi Maksym Sysoiev, partner w Global Energy Group, Dentons Kyiv.

Dawid Piaskowski, reprezentujący firmę EDORADCA, przygotuje prezentację dotyczącą możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania na działalność rozwojową poprzez dotację i ulgi podatkowe.

Konferencyjną część drugiego dnia targów GREENPOWER 2023 zakończy prezentacja firmy A-RES, podczas której zostaną omówione najnowsze trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER zgromadzą ok. 200 wystawców z Polski, Chin, Niemiec, Belgii i Czech.Więcej informacji można znaleźć na www.greenpower.mtp.pl

EXPOPOWER

Targi Expopower to wydarzenie od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również z systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele grup energetycznych, zakładów przemysłowych, firm i hurtowni elektrotechnicznych. Przegląd oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. To dobra okazja, by poznać rynkowe trendy, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Patronat branżowy sprawuje ENEA OPERATOR.

Więcej informacji można znaleźć na www.expopower.pl