Energa SA od 2011 roku udostępnia swoje dane niefinansowe w raportach i sprawozdaniach. Rosnąca liczba regulacji prawnych spowodowała konieczność pogłębienia zakresu informacji oraz optymalizacji procesów w grupie kapitałowej. W tym celu, w 2017 roku w Enerdze SA powstał Wydział CSR, który następnie został przekształcony w Wydział ESG. Jednak działania z zakresu zrównoważonego rozwoju nie spoczywają wyłącznie na wyodrębnionych komórkach.

– Obecniew tworzenie sprawozdania nt. informacji niefinansowych zaangażowanych jest bezpośrednio ok. 140 osób w niemal wszystkich spółkach Grupy Energa, co gwarantuje maksymalną efektywność tego procesu. Nie ma drugiego tak przekrojowego procesu w firmie – mówi Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego w Enerdze SA. – Ważne jest również umiejscowienie problematyki zarządzania zrównoważonym rozwojem w strukturze Departamentu Zarządzania Korporacyjnego – daje to możliwość prawidłowego i tożsamego w czasie implikowania zmian w każdym miejscu Grupy Energa.