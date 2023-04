Allweld.pl zajmuje się sprzedażą szeroko rozumianego spawalnictwa w internecie. Jak przekonuje właściciel firmy, model sprzedaży stacjonarnej odchodzi już do lamusa, co pokazały pandemia koronawirusa i obostrzenia, które zmusiły ludzi do podejmowania decyzji zakupowych online. Teraz przyszłość należy do e-commerce.

Reklama

Rok to już historia

Twórca i właściciel Allweld.pl Bartosz Rogowski zajmuje się handlem w internecie od 18. roku życia. Jak dodaje, ta przygoda trwa już dwadzieścia lat.

Reklama

– Od samego początku zakładałem, że sprzedaż w internecie będzie tylko i wyłącznie rosła. Pochodzę z małej miejscowości przy granicy polsko-ukraińskiej, gdzie nie miałem klientów. Wchodząc w internet, mogłem jedynie zyskać, a na pewno nie mogłem niczego stracić – opowiada.

Reklama

Podkreśla też, że e-commerce to najbardziej dynamiczna z dróg sprzedaży, również jeżeli chodzi o tempo zmian. Tutaj wszystko, co było rok temu, jest już po prostu przestarzałe.

– A my z każdym rokiem szukamy nowych rozwiązań i nowych sposobów dojścia do klienta. Dla nas najważniejszą kwestią jest kupienie klienta, a nie sprzedanie towaru – mówi Bartosz Rogowski.

Sklep Allweld.pl oprócz tytułu laureata konkursu „E-commerce jutra” zdobył również wyróżnienie w kategorii Obsługa klienta. Sam właściciel firmy przyznaje, że szlifowanie warsztatu obsługi klienta rozpoczął, stawiając pierwsze kroki w sprzedaży internetowej.

– Kiedyś klikalność w internecie była na zdecydowanie niższym poziomie niż teraz, ale klient miał takie same wahania co do produktu. Jego koszyk był wart kilka tysięcy złotych, a przez to szukał większej ilości informacji niż te, które mógł znaleźć w sieci. Dla nas obsługa klienta to nie tylko pomoc w samym wyborze urządzenia, ale przede wszystkim pomoc przedzakupowa oraz pozakupowa, jeżeli chodzi o sam proces spawania – tłumaczy Bartosz Rogowski.

Jak uzupełnia, ważne jest to, że w sklepie internetowym Allweld.pl klient może uzyskać rady, na przykład w zakresie tego, jakie akcesoria są mu potrzebne albo czy dany produkt, który wybrał w sklepie, jest już kompleksowy i znajdują się w nim wszystkie niezbędne akcesoria.

– Klient nie ma wiedzy na ten temat. To jest wiedza, którą zdobywałem przez dwadzieścia lat, więc klient nie ma obowiązku jej mieć i być specjalistą w spawalnictwie. Klient ma w łatwy i wygodny sposób kupić produkt oraz być z niego zadowolony. I taki zakup przede wszystkim musi być bezpieczny. To jest bardzo ważne z tego względu, że sprzedajemy rzeczy techniczne. W każdej branży technicznej są dane parametrów, dane dotyczące natężenia prądu, zasilania. One niekoniecznie muszą coś klientowi mówić. Mówić ma obsługa klienta i to sprawia, że temat staje się po prostu łatwy dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę ze spawaniem – wskazuje właściciel Allweld.pl.

Przyszłość w AI

Sklep spawalniczy w internecie nie zamierza ograniczać się do obsługi klientów w Polsce. Plan na tu i teraz to zdobywanie rynków zagranicznych. Na pierwszy ogień powstaje sklep w Niemczech, który – jak mówi właściciel Allweld.pl – będzie wskazywał nowe drogi do klientów na Zachodzie, bo w każdym kraju mają oni swoje przyzwyczajenia i potrzeby.

Jak wyjaśnia, wchodzenie na rynki zagraniczne daje firmie dużo większą przewagę niż tylko przewaga nad samą konkurencją. Pozyskiwanie nowych rynków – ocenia – daje możliwość uczenia się na nowo branży, internetu oraz e-commerce w innych krajach.

Oprócz ekspansji zagranicznej właściciel sklepu internetowego przygląda się również AI i zdradza, że w Allweld.pl ze sztuczną inteligencją pracuje się od samego początku, kiedy została udostępniona w wersji komercyjnej.

– Wszystkie nasze działania, które prowadzimy na zachodzie Europy, to działania prowadzone przy współpracy ze sztuczną inteligencją. Jest to technologia, która w najbliższym roku zdominuje nie tylko naszą branżę, lecz także wszystkie branże w dziedzinie e-commerce. To przede wszystkim łatwość i szybkość obsługi oraz nawiązywania nowych relacji z partnerami, ale również z klientami B2C – przewiduje Bartosz Rogowski.

DZR