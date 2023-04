Celem konkursu „E-commerce Jutra” było wyłonienie i nagrodzenie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców – liderów, którzy wdrożyli wiodące rozwiązania i narzędzia w zakresie handlu online. Konkurs był adresowany do polskich firm, uczestników programu „Firmy Jutra: e-commerce” prowadzonego przez Google Polska, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i OChK.

– Wierzę, że nasz konkurs promuje najlepszych na rynku e-commerce – takie firmy, które są otwarte na innowacje, nie boją się wyzwań i adaptują się do działania nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym – powiedziała podczas otwarcia gali wręczenia nagród w konkursie „E-commerce Jutra” Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Wskazała również na potencjał drzemiący w handlu internetowym. Tylko w 2020 r. polscy klienci dokonali zakupów online za ponad 100 mld zł, co oznaczało wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognoz PwC polski rynek e-commerce będzie nadal rósł, a jego wartość może osiągnąć nawet 150 mld zł w 2025 r. – wyliczała Dominika Sikora.

Magda Kotlarczyk, dyrektorka Google Polska, mówiła podczas otwarcia gali o znaczeniu kompetencji cyfrowych.

– W Google wierzymy, że podnoszenie kompetencji cyfrowych to absolutnie sprawdzony sposób na lepsze jutro. I nie tylko wierzymy, ale też to robimy. Przez ostatnie 10 lat przeszkoliliśmy 250 tys. Polek oraz Polaków i wiemy, że ich kompetencje cyfrowe po naszych programach są wyższe, pomagają im w lepszym rozwijaniu ich kariery czy firm – wskazała.

Szefowa Google Polska opowiadała też o programie „Firmy Jutra”, zwracając uwagę, że w czasie pandemii pojawiła się pilna potrzeba podniesienia kompetencji cyfrowych firm z sektora MŚP.

– To był sprawdzony sposób na to, aby firmy mogły kontynuować swoją działalność, przenosząc ją do internetu – zaznaczyła.

Bilans dwuletniego programu „Firmy Jutra” to 400 szkoleń w ponad 60 miejscowościach oraz 22 tys. przeszkolonych firm.

Rozszerzeniem programu był projekt „Firmy Jutra: e-commerce”.

– Ta edycja programu była najbardziej zaawansowanym programem szkoleniowo-rozwojowym, który przeprowadziliśmy w kilkunastoletniej historii Google w Polsce. Dzięki takim programom rozwijają się fantastyczne biznesy – zwróciła uwagę Magda Kotlarczyk.

Eliza Kruczkowska, dyrektorka departamentu rozwoju innowacji PFR, mówiła o zaangażowaniu tej instytucji w zwiększanie kompetencji cyfrowych polskich firm.

– Po pandemii przygotowaliśmy bardzo szeroki program, który trafiał do wszystkich młodych przedsiębiorców potrzebujących wzmocnienia kompetencji cyfrowych. A w zeszłym roku podczas programu „Firmy Jutra: e-commerce” wybraliśmy crème de la crème, pięciuset przedsiębiorców z branży i to jesteście wy – mówiła, gratulując uczestnikom projektu oraz zwycięzcom konkursu.

Liderzy branży e-commerce

Jak definiuje Paweł Bilczyński, country manager w Expandeco oraz członek kapituły konkursu, uczestnicy programu „Firmy Jutra: e-commerce” to firmy, które są w stanie zainwestować czas swój i pracowników z myślą o przejściu na wyższy poziom e-commerce.

Jak wyjaśnia, kapituła starała się patrzeć na uczestników konkursu oczami klienta, począwszy od tego, w jakim sposób komunikuje się z nim sklep internetowy.

– Tym, co było ważne na kolejnym etapie, czyli w momencie kiedy klient trafi już do sklepu, to był cały ciąg doświadczeń, od momentu wejścia do sklepu, przez wybór produktu, jego wyszukiwanie na stronie, dodanie do koszyka, przejście całego procesu zakupu, aż do momentu kiedy produkt zostanie zamówiony – wylicza.

Pod lupą znalazła się także kwestia kontaktu z biurem obsługi klienta.

Kapituła konkursu „E-commerce Jutra” wyłoniła zgodnie z planem pięciu równorzędnych laureatów oraz przyznała wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

– Do grona laureatów staraliśmy się w ramach prac kapituły wybrać te firmy, które już dziś wykazują się innowacyjnym podejściem do biznesu i klienta, jednocześnie mają pomysł na rozwój swojej firmy w przyszłości. Wiedzą już dziś, jakie rozwiązania będą im przynosiły korzyści i zwiększały ich konkurencyjność w najbliższych latach – komentuje Tomasz Jurczak, wydawca serwisu DGP Cyfrowa Gospodarka, członek kapituły.

Podczas oceny pod uwagę była brana nie tylko innowacyjność konceptu, wizualna spójność, poprawność i atrakcyjność, lecz także wiele technicznych kryteriów, które ułatwiają korzystanie ze sklepu internetowego na co dzień.

– W najprostszy sposób można to sprawdzić, analizując choćby prędkość otwierania strony. Jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż online, a jak pokazują choćby badanie Google, strona powinna ładować się maksymalnie trzy sekundy – mówi Tomasz Jurczak. – Chcieliśmy też wiedzieć, czy sklep wyświetla się w prawidłowy sposób na urządzeniach mobilnych, czy jest aplikacja mobilna, a opisy produktów są wyczerpujące. W ocenie sklepów ważne były również m.in. dostępność i liczba form płatności oraz opcje dostawy – dodaje.

Część laureatów proponowała zakupy na raty czy możliwość kontaktu przez czat. Ważnym wyznacznikiem była widoczna zakładka „pomoc” czy przejrzysta komunikacja związana z reklamacjami.

– Przyjrzeliśmy się również, jakie rozwiązania analityczne i technologiczne wykorzystują na co dzień sklepy. Czy wdrażane są metody analizy zachowań użytkowników, czy sięgają po takie rozwiązania jak Google Analytics i czy dane te są regularnie analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji biznesowych – mówi Tomasz Jurczak.

Wśród laureatów znalazły się firmy, które prowadzą sprzedaż omnichannelową, a analityka sklepu internetowego jest dla nich integralną częścią analizy biznesowej.

– Sklepy już dziś, analizując swoje dane, wykorzystują takie narzędzia analityczne, jak BigQuery, dane z UA (Universal Analytics) i GA4 (Google Analytics 4), dane z różnych serwisów zewnętrznych oraz z systemów ERP. Analizowani są też klienci i ich zachowania dzięki takim narzędziom jak CRM, webankiety czy Google Optimize (narzędzie do testowania użyteczności witryny) – mówi Tomasz Jurczak.

– Musimy pamiętać, że bez odpowiedniego user experience, bez dobrej logistyki, marketingu, obsługi klienta czy wykorzystania narzędzi analitycznych trudno dziś walczyć na rynku e-commerce. Szczególnie z największymi graczami. Dlatego tak ważne są te wszystkie aspekty, ich dalszy rozwój i inwestycje w nowoczesne rozwiązania – podkreśla Tomasz Jurczak.

Wpływ sztucznej inteligencji

Gali rozdaniu nagród w konkursie towarzyszyła debata „Sztuczna inteligencja: w czym może pomóc dzisiaj, czego dokona jutro? Praktyczne wykorzystanie AI w biznesie”.

– Chciałabym, aby państwo wyobrazili sobie, jak będą zmieniały się potrzeby użytkowników i jak cały szereg narzędzi, gdzie sztuczna inteligencja będzie po prostu pracować w tle dla naszego dobra, będzie nam ułatwiać życie. Dzisiaj proces budowania sklepów internetowych, poszukiwania klientów, „przeklikiwania się” przez różne strony i oferty nie jest optymalny. To nie jest jeszcze taki model, w którym chcemy wszystko załatwić i możemy to zrobić dzięki jednemu kliknięciu – zwróciła uwagę Magdalena Dziewguć, dyrektorka Google Cloud Polska.

Jak dodała, e-commerce będzie tą branżą, w której wielką, abstrakcyjną sztuczną inteligencję będziemy zamieniali na bardzo przydatne technologie, dostępne dla każdego, ułatwiające ludziom życie i sposób prowadzenia biznesu. – Jako Google mamy dokładnie taki cel: żeby to było narzędzie, które się przyda – opisała Magdalena Dziewguć.

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu firmy Shoper, podkreślił, że e-commerce jest branżą, w której sztuczna inteligencja doskonale nadaje się do wszelkiej maści mechanizmów predykcyjnych. Dzięki temu sklepy czy platformy handlowe mogą lepiej, szybciej i dokładniej rozpoznawać oczekiwania klientów. Wskazał też, że dla podmiotów zajmujących się handlem w internecie to niemal ostatni dzwonek na to, żeby zainteresować się AI. Zwłaszcza że już teraz sztuczna inteligencja jest szeroko wykorzystywana w e-commerce. Klienci mogą zetknąć się z nią, śledząc rekomendacje zakupowe czy opisy produktów przez nią przygotowywane.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że AI tworzy ogromny potencjał dla biznesu, choć konieczne jest uregulowanie pewnych obszarów dotyczących jej zastosowania.

– Pierwsze analizy mówiły, że sztuczna inteligencja i związane z nią technologie będą likwidować prace fizyczne, manualne. W ostatnim kwartale okazało się, że to bardziej ambitne zawody są w jakiś sposób eliminowane – mówił Jarosław Królewski, prezes Synerise. – Moim zdaniem zmieni się również cały system edukacji – dodawał, wskazując, że to, iż można mieć praktycznie całą wiedzę świata dostępną w parę sekund, powoduje, że inaczej trzeba podejść do nauczania.

– Niezależnie od tego, czy będziecie mieli wykształcenie techniczne, czy nie, będziecie składać z różnych usług różnego rodzaju koncepty. Ten kreacjonizm jest bardzo ciekawy oraz inspirujący. I świadomość tych usług będzie kluczowa. Myślę, że to duże pole do popisu – zwrócił się do przedsiębiorców Jarosław Królewski.

Laureaci Konkursu „E-commerce Jutra”

Najlepsze sklepy internetowe:

allweld.pl

cosibella.pl

stepbypet.pl

megadron.pl

unicornbeauty.com.pl

Wyróżnienia:

Analityka:

emako.pl sklep z akcesoriami wyposażenia wnętrz

Kapituła analizowała wykorzystanie najnowszych narzędzi analitycznych, czerpanie wniosków z danych i na ich podstawie wprowadzanie ulepszeń w sklepie internetowym oraz szkolenie pracowników pod tym kątem.

Logistyka:

unicornbeauty.com.pl

Pod uwagę brana była jasność komunikatów związanych z dostawą produktu i procesem zwrotu a także dostępne opcje z tym związane.

Obsługa klienta:

Allweld.pl

Kapituła sprawdzała zapewnienie klientowi profesjonalnej pomocy w wyborze produktów i procesie zamówienia.

UX:

Megadron.pl

Sprawdzane było całościowe doświadczenie klienta z korzystania ze sklepu internetowego, od rozmieszczenia przycisków na stronie po zapewnienie realistycznych i jakościowych zdjęć produktów.

Marketing:

Cosibella.pl

Kapituła oceniała wykorzystanie różnych kanałów komunikacji oraz sposobów dotarcia do klientów.

Kapituła Konkursu:

Paweł Bilczyński - Odpowiadał za stronę merytoryczną projektu Google Internetowe Rewolucje, obecnie wspiera polskie sklepy internetowe na zagranicznych rynkach jako country manager w Expandeco.

Michał Domagała - Associate Product Marketing Manager w Google Polska, koordynator programu „Firmy Jutra”.

Tomasz Jurczak - Dziennikarz, redaktor w serwisie GazetaPrawna.pl i wydawca serwisu DGP Cyfrowa Gospodarka.

Maria Tyka-Majewska - Ekspertka w zakresie kreowania programów rozwoju innowacyjnych, koordynatorka programów akceleracyjnych. W latach 2011-2021 związana z PARP.