Wśród 11 punktów porozumienia podpisanego po negocjacjach w ramach „zbożowego okrągłego stołu” najbardziej oczekiwany przez rolników i producentów zboża był ten, który mówi, że do końca czerwca tego roku z polskiego rynku zostanie usunięty nadmiar zbóż i rzepaku „poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne”. Import ziarna do Polski po agresji Rosji na Ukrainę wzrósł z ok. 100 tys. t w skali roku do 2,5 mln t.

W 2021 r., ostatnim, w którym panował pokój, porty ukraińskie przeładowały ok. 48 mln t zboża. To wielokrotnie więcej, niż wynoszą możliwości polskich portów.