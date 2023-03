Polska to kraj o wielkim potencjale branży FinTech. Takie wnioski płyną z opublikowanego niedawno raportu „How to do FinTech in Poland”, którego partnerem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Premierze raportu towarzyszył panel z udziałem ekspertów sektora finansowego - PKO Banku Polskiego, Banku Pekao SA, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także kancelarii PwC Legal i Michael Page.

W czasie wydarzenia Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIH, podkreślał że polscy konsumenci mają do dyspozycji rozwiązania technologicznie niedostępne w krajach, uważanych za światowych liderów. Dodał, że dla dalszego rozwoju branży fintech, Polska powinna nieustannie poprawiać konkurencyjność w kwestii przejrzystości przepisów. Reklama – PAIH jest agencją konsultingową. Nasze Zagraniczne Biura Handlowe pozwalają na dużo lepszy kontakt z zagranicznymi partnerami. Wspieramy w ekspansji polskie firmy z najróżniejszych sektorów – fintech nie jest tu wyjątkiem – mówił Paweł Kurtasz. Reklama Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Komisji Nadzoru Finansowego dodał, że wyzwaniem jest zmiana otoczenia regulacyjnego na bardziej przyjazne branży. – Pracujemy nad usuwaniem barier ograniczających rozwój rynku. Przyświeca nam cel rozwoju rynku finansowego. Prowadzimy piaskownice pozwalające testować firmom różne rozwiązania – mówił przedstawiciel KNF. Agnieszka Kulikowska reprezentująca firmę Michael Page podkreślała pozytywną rolę PAIH w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Wskazała, że celem w skali kraju powinna być zmiana postrzegania Polski na świecie. Firmy powinny przenosić się do naszego kraju nie tylko ze względu na koszty obsługi, ale przede wszystkim ze względu na dostęp do wykwalifikowanej kadry czy sprzyjające warunki prawne. Marcin Eckert z PKO Banku Polskiego zapewniał, że także duże banki rozumieją potrzeby i oczekiwania startupów i wychodzą im naprzeciw, oferując dostosowane do nich instrumenty wsparcia. – Percepcja polskiego rynku na świecie nie jest zła, ale mamy potencjał, by osiągnąć dużo więcej. Trzeba mówić o nadchodzących regulacjach. Możemy budować na tym swoje przewagi konkurencyjne. Możemy jeszcze znacznie poprawić naszą pozycję – mówiła Aleksandra Bańkowska z PwC Legal. Tegoroczny raport jest drugą edycją dokumentu przygotowanego przez Fintech Poland we współpracy z Urzędem KNF oraz PAIH. Raport można pobrać ze strony https://fintechpoland.com/raport/how-to-do-fintech-in-poland/