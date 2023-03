Polskie firmy z sektora pomocy humanitarnej mają wiele do zaoferowania zagranicznym partnerom i są coraz bardziej dostrzegalne. To wnioski płynące z udziału w targach pomocy humanitarnej i rozwojowej Dubai International Humanitarian Aid and Development w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polskie stoisko zostało zorganizowane na targach DIHAD po raz pierwszy.

DIHAD to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie. Prezentowana na targach oferta kierowana jest do regionów dotkniętych kryzysami, katastrofami i klęskami żywiołowymi. Wydarzenie skupia kluczowych decydentów z wiodących organizacji pozarządowych, agend ONZ, organizacji charytatywnych i organów rządowych, a także dostawców pomocy, edukacji i budownictwa z sektora prywatnego. Na trwających trzy dni targach Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała stoisko narodowe, na którym rodzime firmy miały okazję zaprezentować potencjał krajowego sektora pomocy humanitarnej i rozwojowej. W stoisku uczestniczyło siedem firm i instytucji. Celem organizacji stoiska narodowego podczas trwających targów pomocy humanitarnej i rozwojowej DIHAD 2023 w Dubaju było ułatwienie polskim przedsiębiorcom dostępu do łańcuchów dostaw międzynarodowych organizacji pomocowych i humanitarnych. Na stoisku narodowym na targach DIHAD 2023 zaprezentowały się: Bud Invest Group

Modular System

The 17 bag

WaSH Innovation

Wiss Group

Zarys International Group

oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii W drugim dniu wydarzenia delegacja polskich firm odwiedziła International Humanitarian City – największe światowe centrum logistyczne działające w obszarze pomocy humanitarnej. IHC skupia około osiemdziesięciu organizacji o zasięgu międzynarodowym, z których każda współpracuje z dostawcami z całego świata. Tego samego dnia odbyło się również seminarium „Poland. Experience and Technology”, podczas którego polscy przedsiębiorcy prezentowali swoją ofertę. Polski pawilon odwiedził także Jego Ekscelencja Dr. Hamad Al Sheikh Ahmed Al Shaibani, Dyrektor Generalny Departamentu Spraw Islamskich i Działalności Charytatywnej w Dubaju. Wizyta tak wysokiego przedstawiciela władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest wyrazem docenienia obecności i zaangażowania Polski i polskich przedsiębiorców w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej.