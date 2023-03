To sprawia, że 16 proc. kupujących wciąż nie korzysta z możliwości, jakie oferują. A ci, którzy korzystają, robią to raczej sporadycznie, bo pięć razy w roku. Częściej używa 2 proc. Polaków – wynika z badania Digital Care. Inne wnioski? Polacy niechętnie udają się po pomoc do instytucji powołanych do ochrony praw konsumentów, takich jak rzecznik praw konsumenta, rzecznik finansowy czy UOKiK. Po takie wsparcie kiedykolwiek sięgnął jedynie co piąty badany.

Ci, którzy są świadomi swoich praw, najczęściej korzystają z możliwości zwrotu zakupów internetowych w ciągu 14 dni od transakcji (55 proc. respondentów). Nieco rzadziej (51 proc.) decydujemy się na reklamację wadliwego towaru na podstawie gwarancji. Często także oddajemy produkty w sklepach stacjonarnych, które dopuszczają taką możliwość (35 proc.). Co piąty badany zaś reklamował zakup na zasadach rękojmi oraz odstępował od umowy. Najczęściej reklamowane są urządzenia elektroniczne (43 proc.), obuwie (38 proc.) oraz ubrania (37 proc.).