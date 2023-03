Temat konkursu „3W: Woda, Wodór, Węgiel” nawiązuje do Inicjatywy 3W, zainicjowanej w 2021 r. Jej celem jest łączenie różnych środowisk, przede wszystkim świata nauki, biznesu i administracji, dla realizacji projektów związanych z wodą, wodorem i technologiami węglowymi - zasobami niezbędnymi do tego, aby w przyszłości w sposób zrównoważony zaspokajać potrzeby ludzkości.

Ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu , nauki -Interdyscyplinarne Centrum Innowacji, eksperci Rady 3W oraz zaangażowana społeczność. W lutym tego roku powiększył się on o 11 nowych podmiotów.

- Inicjatywa 3W nieustannie się rozwija i rośnie w siłę. Do naszego ekosystemu dołączyło już ponad 70 organizacji, które działają w obszarach wody, wodoru i węgla. To pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w sektorze 3W. Wspólnie będziemy działać, aby uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną i konkurencyjną, a drzwi do świata 3W wciąż są otwarte - powiedział Adam Żelezik, dyrektor departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.