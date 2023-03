Trzeba odpowiednio dobrać media. I nie chodzi tu tylko o aplikacje gazetowe. W Polsce przyjęło się, że aplikacje gazetowe są w stanie wszystko załatwić. A tak nie jest. I tutaj pojawia się nasza rola i nasza strategia. Przeciętna duża sieć spożywcza drukuje i dystrybuuje tygodniowo między 2 mln a 3 mln ulotek. Jeśli spojrzeć na większość aplikacji gazetowych, to one są w stanie dotrzeć cyfrowo do kilkukrotnie mniejszej liczby klientów. To nigdy nie będzie 2,5 mln, ale raczej 500 tys., może 700 tys. w zależności od sieci handlowej. Bo klient musi mieć dobry telefon, żeby otworzyć gazetkę cyfrową, bo musi być zaawansowanym użytkownikiem internetu. Te aplikacje są bardzo ważne i dane pokazują, że klienci spędzają w nich mnóstwo czasu. Faktycznie planują zakupy z aplikacjami i czekają na nowe gazetki, żeby złapać jakieś okazje. Natomiast one same nie spowodują, że będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich 19 mln gospodarstw domowych w Polsce. Założeniem każdej sieci handlowej jest dotarcie do maksymalnej liczby gospodarstw domowych, które są w zasięgu danego sklepu. Chcemy przenieść możliwości targetowania, które dają papierowe ulotki (wysyłane do konsumentów np. według kodów pocztowych) do internetu. I tutaj wchodzi nasza strategia. Offerista oprócz tego, że ma własne aplikacje gazetkowe, to nawiązał w Europie licznie partnerstwa. W naszej sieci natywnej jest 1,4 tys. aplikacji z gazetkami i kartami lojalnościowymi. Prezentujemy nasze gazetki na serwisach informacyjnych, w serwisach lokalnych i w serwisach biznesowych. Staramy się znaleźć użytkownika w wielu miejscach, bo świat cyfrowy jest daleko bardziej skomplikowany. Szukamy użytkowników nawet w sieciach influencerów, a ostatnio testujemy też reklamy na WhatsAppie. Jesteśmy obecni również w mediach społecznościowych. Naszą ideą jest to, żeby po pierwsze, uczynić komunikację cyfrową prostszą, a po drugie, starać się dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Kolejna kwestia wiąże się z targetowaniem. My musimy umieć targetować, a internet daje w tym obszarze daleko większe możliwości niż tradycyjna papierowa wysyłka ulotek.