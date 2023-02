501 firm zabrakło, by w rejestrze REGON znalazło się w końcu stycznia 5 mln podmiotów. Ponieważ nowych wpisów było w ostatnich dniach więcej niż wyrejestrowań, można szacować, że ta granica została przekroczona na początku lutego. Nie oznacza to jednak, że mamy rozkwit przedsiębiorczości. W styczniu przy 35,5 tys. wpisów nowych firm było 30 tys. wyrejestrowań, a o 22,1 tys. wzrosła liczba podmiotów zawieszonych (z czego prawie 21 tys. to jednoosobowe działalności gospodarcze). Liczba firm z zawieszoną działalnością doszła już do 680 tys., co oznacza, że 13,6 proc. podmiotów ujętych w bazie REGON jest nieaktywnych. Eksperci wiążą to z pogorszeniem koniunktury.