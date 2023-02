Reklama

Parag Khanna to pisarz i publicysta, który - bez wątpienia - próbuje wpisać się w taką wizję intelektualisty przewodnika. Robi to od lat i na tyle konsekwentnie, że dla niektórych to po prostu zbyt wiele. Popularny swego czasu w anglojęzycznym świecie publicysta Jewgienij Morozow nazwał Khannę „intelektualnym impostorem”. Ktoś inny określił go zaś jako „najbardziej przecenianego myśliciela naszych czasów”. Tak czy inaczej warto samemu sprawdzić, jak to z Khanną jest. „Konektografia” zaś do takiego sprawdzenia nadaje się znakomicie. Nie jest to najnowsza z książek płodnego pisarsko Indusa, bo w międzyczasie wydał kolejne trzy. Pozwala jednak dość dobrze poznać jego możliwości i metodę pisania. Pewnie nawet nadaje się do tego lepiej niż wydana po polsku w 2020 r. „Przyszłość należy do Azji”.

„Konektografia” napisana jest lekko i można ją zupełnie spokojnie traktować jako rodzaj reportażu. Jednocześnie jest to oczywiście traktat geopolityczny, krążący wokół tematu nowego światowego ładu. Ze wszystkimi - znanymi czytelnikom tego typu prac - odniesieniami do surowców, handlu i obronności. Oczywiście dla wielu poglądy Khanny - mówiąc eufemistycznie, nie jest on zbyt „postępowy” - mogą się wydawać irytujące. W gruncie rzeczy nie ma to jednak aż tak wielkiego znaczenia. Nie chodzi tu przecież o świętą księgę proroka nowej religii. Tylko o jedną z wielu - nie najgorszą w formie i akceptowalną w treści - propozycji intelektualnych potrzebnych do porządkowania świata. A porządkowania człowiek - a przynajmniej wielu ludzi - zwyczajnie potrzebuje. Dlatego pewnie lubimy mapy. A Parag Khanna nam taki atlas podtyka pod nos. Czemu więc nie skorzystać? ©℗