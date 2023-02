W dyskusji udział wzięły: Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Alice Neffe, prezes zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Aleksandra Marcinkowska, prezes EDU SMART TC Limited z Irlandii, Beata Mońka, pełnomocnik zarządu Pracodawców RP ds. ESG oraz Jolanta Okońska-Kubica, doradca ESG, przewodnicząca komitetu ds. ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wystąpienie wprowadzające wygłosiła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

– Odpowiedzialność biznesu i jego ukierunkowanie na aspekty społeczne bardzo się w ostatnim czasie zmieniły. Na pytanie, czy wszyscy jesteśmy równi, należy odpowiedzieć: tak, jesteśmy równi, ale nie tacy sami – podkreślała minister Machałek. – Jeśli myślimy o równym traktowaniu na rynku pracy, to nie możemy zaczynać tego procesu dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia już z pracownikami i pracodawcami. Potrzebne są: dobra edukacja, wczesne wsparcie rodziny, spojrzenie uwzględniające jej potrzeby i potrzeby kobiet – dodała minister.

Dorota Bojemska podkreśliła konieczność otwartości na różne preferencje kobiet, na to, na jakim etapie się znajdują, na odpowiedni work-life balance. Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS przytoczyła raport „Praca a dom” Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że 39 proc. kobiet chciałoby pracować między 20 a 40 godzin tygodniowo, 16 proc. 20 godzin, a 8 proc. nawet mniej niż 20 godzin w tygodniu.

– W Holandii 80 proc. kobiet jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, w Wielkiej Brytanii jest to 50 proc. U nas niewielki odsetek – wyjaśniła Dorota Bojemska.

Alice Neffe podkreślała, że pracodawcy zmagają się z dużą luką kadrową oraz pokoleniową, dlatego tym ważniejsze jest, by wykorzystać ogromny potencjał i wysokie kompetencje kobiet. Dodała, że to brak elastyczności i dostosowania ofert do specyfiki cyklu życia są przeszkodami dla kobiet na rynku pracy.