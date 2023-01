To przede wszystkim efekt inflacji. Przekłada się ona na ceny produktów, które kosztują więcej nie tylko w Polsce. Wśród głównych odbiorców są Niemcy odpowiadające za niemal jedną czwartą polskiego eksportu. Na kolejnym miejscu są: Holandia, Francja, Włochy i Czechy. Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprzedaż zagraniczna w 2022 r. do tych krajów rosła od 20 proc. do nawet 40 proc. w zależności od rynku.