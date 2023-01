Obserwuję, że liderzy z różnych branż podzielają przekonanie, że innowacyjność jest jedyną drogą do pokonania niepewności na światowych rynkach. To ona stanowi koło zamachowe cyfrowej wytrwałości, która oznacza zdolność organizacji do działania pomimo ryzyka, przy wykorzystaniu technologii, aby osiągnąć swoje cele biznesowe i zrobić więcej za mniej. Trudno sobie wyobrazić zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości łańcuchów dostaw czy dbania o zrównoważony rozwój bez zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.