Wprowadzając „Share and reuse” w łańcuchy dostaw globalnych marek, australijskiej korporacji udało się połączyć swój wzrost biznesowy z jednoczesnym neutralizowaniem emisji CO2 po stronie klientów. Wszystkim pracownikom firmy daje to unikalne doświadczenie pracy w poczuciu, że wykonując codzienne obowiązki, przyczyniają się dla dobra planety.

Od skupowania palet pozostałych po amerykańskich bazach wojskowych w czasie II wojny światowej do zarządzania przepływami 330 mln nośników, skrzyń i kontenerów rocznie – historia australijskiej firmy CHEP to nieustanny ciąg innowacji, przełamywania barier i tworzenia nowej jakości. Progres biznesowy firmy od zawsze łączył się z nowoczesnym spojrzeniem na kulturę pracy. W 22. roku swej działalności w Polsce CHEP po raz szósty z rzędu otrzymuje prestiżową nagrodę Top Employer w uznaniu dla najlepszych praktyk z zakresu HR i zrównoważonego rozwoju.

Skąd u lidera rozwiązań dla łańcuchów dostaw, a więc branży tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn nagroda przyznana m.in za inkluzywność i różnorodność w strukturach? Przede wszystkim wystarczy rzut oka na rozkład płci i strukturę zatrudnienia w firmie – okazuje się, że co drugi menedżer CHEP w Polsce to kobieta, a te same proporcje dotyczą ścisłego zarządu spółki. Na tle 16 proc. udziału kobiet w zarządach spółek giełdowych w Polsce liczby te mówią same za siebie.

– Tak dynamiczna branża jak łańcuchy dostaw przyciąga cały szereg talentów, bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalna na Polskę i kraje bałtyckie. – Nie możemy pozwolić, by jakikolwiek zmarnował się ze względu na stereotypy czy uprzedzenia – dodaje. Kluczowe w tej branży jest zarządzanie złożonym systemem zależności wielu podmiotów w łańcuchach dostaw, w czym wspierają nas coraz bardziej nowoczesne technologie. Musimy odczytywać potrzeby klientów, rozumieć ich nastawienie. Logistyka nie tylko wyznacza kierunki rozwoju technologicznego, lecz także zmienia się szybciej niż inne sektory gospodarki. Wspomagając transport towarów w ramach globalnej sieci, jako pierwsi musimy dotrzymywać kroku zmieniającej się rzeczywistości. To dynamiczne, pełne wyzwań środowisko pracy, w którym – jak pokazujemy – doskonale odnajdują się kobiety.

Wartościami dla CHEP są współpraca, wsparcie i wzajemny szacunek. Pracownicy ze wszystkich szczebli organizacji są angażowani w realizację strategicznych projektów, dzięki czemu mają realny wpływ na to, jak funkcjonuje i rozwija się ich kariera, ale także firma. Wielu z nich w wyniku realizacji międzynarodowych projektów zajmuje stanowiska w zespołach centralnych na szczeblu europejskim, przełamując bariery i wspierając współpracę między departamentową i krajową.

– Bez działania zespołowego nie dalibyśmy rady wykonywać naszych zadań na tak wysokim i skutecznym poziomie. Dlatego posiadanie zespołu zbudowanego na gruncie różnorodności i inkluzywności to kwestia bilansowania talentów. Trzeba stale zastanawiać się, jak dążyć do tego, by kobiety i mężczyźni mogli być przygotowani do awansu w równym stopniu. Umożliwienie rozwoju niezależnie od płci tworzy firmę przyjazną pracownikom, w której każdy może czuć się swobodnie – mówi Anna Żuk, HR Manager, Poland, Baltics, Nordics, Russia.

CHEP od lat jest wdrażana kultura feedbacku i otwartości. – Zawsze staramy się mieć czas na rozmowy z pracownikami o tym, gdzie widzą się w przyszłości i jak możemy im pomóc, aby osiągnąć cele. Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online. Mamy bogatą ofertę programów rozwojowych, dopasowaną do pracowników, realizowanych na szczeblu zarówno międzynarodowym, jak i lokalnym. Młodym pracownikom oferujemy First Development Program, gdzie mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji, otrzymania feedbacku i udziału w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów oraz liderów. Oferujemy również programy rotacyjne, w którym pracownicy mogą spróbować swoich sił na innym interesującym ich stanowisku pracy, by na koniec zdecydować, czy chce zostać na nowym stanowisku, czy wrócić na poprzednie. Programy mentoringowe stanowią stały punkt naszej oferty rozwojowej – twierdzi Anna Żuk.

CHEP oferuje także programy dla absolwentów, którzy zasilają firmę w nowe talenty. Programy dają możliwość nie tylko wszechstronnego poznania firmy, lecz także sprawdzenia, w jakim miejscu organizacji uczestnik może wykorzystać swoje predyspozycje. Uczestnicy programu mają możliwość pracy nie tylko w Polsce, lecz także wyjazdu do innych lokalizacji w Europie. Po dwuletnim programie jest oferowane absolwentowi objęcie stanowiska zarządczego w obszarze, w którym najlepiej będą wykorzystane jego potencjał i kompetencje.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu firma dba o ofertę benefitową tak, aby przynosiła ona realne korzyści pracownikom i stanowiła odpowiedź na ich potrzeby. CHEP jako firma, która ma wpisaną w swoim DNA zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu, mocno wspiera lokalne społeczności poprzez bliskie partnerstwo z Bankami Żywności, a także przez angażowanie pracowników w działalność charytatywną.

CHEP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom pozytywne i pełne wyzwań środowisko pracy, ciągły rozwój zawodowy, a także równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Stawiając na bezpieczeństwo, różnorodność, pracę zespołową i pełne wykorzystanie potencjału pracowników firmy.