Jest zaledwie jedną z piętnastu firm, które uzyskały globalny certyfikat na 2023 rok za wybitne praktyki HR. Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie wyników ankiety, która obejmuje wszystkie aspekty zarządzania pracownikami. Certyfikat Top Employer otrzymują firmy, które w najlepszy możliwy sposób dbają o swój zespół, a osoby szukające pracy w takim miejscu mogą być pewne, że to pracodawca oferujący najwyższe standardy zatrudnienia.

NIENKE FEENSTRA, Dyrektorka Generalna Takeda Pharma:

Wielką dumą napełnia mnie świadomość, że wartości, jakie przyświecają budowaniu naszej firmy przekładają się na rzeczywiste jej funkcjonowanie. To zasługa pasji i niezwykłego potencjału naszych pracowników, menedżerów i współpracowników. Tylko poprzez wspólny wkład i zaangażowanie, niezależnie od płci, osobowości, orientacji seksualnej czy pochodzenia, jesteśmy w stanie realizować na co dzień cel istnienia Takeda, jakim jest zapewnienie lepszego zdrowia ludziom i lepszej przyszłości dla naszej planety. Czyny, nie słowa. – podkreśla Nienke Feenstra, Dyrektorka Generalna Takeda Pharma. I dodaje, że stworzenie warunków, gdzie każdy czuje się istotną częścią zespołu, jest o wiele trudniejsze niż sama deklaracja. - Chciałbym zatem podziękować wszystkim, którzy na co dzień sprawiają, że w Takeda poczucie wykluczenia nie istnieje. Nie ma wielkiego pracodawcy ani świetnej strategii bez zaangażowania odważnych ludzi. Pragnę pogratulować także innym organizacjom, które otrzymały tegoroczny Certyfikat Top Employer 2023. Dzięki nam rynek pracy w Polsce jest coraz bardziej przyjazny dla pracownika – dodaje Nienke Feenstra.

Takeda w Polsce została wyróżniona za doskonałe praktyki HR w dwudziestu badanych przez Instytut Top Employers obszarach. Szczególnie ważne dla firmy są wysokie wyniki w takich obszarach jak etyka i integralność (Ethics & Integrity), wartości i cele (Purpose & Values), strategia biznesowa (Business strategy), zarządzanie organizacją oraz zarządzanie zmianą (Organization & Change), strategia personalna (People strategy), pozyskiwanie talentów (Talent acquisition), wydajność (Performance), zaangażowanie (Engagement) oraz różnorodność i inkluzywność (Diversity & Inclusion).

Firma koncentruje się na budowaniu nowoczesnej, dynamicznej i zdolnej do szybkiego reagowania organizacji, nie zapominając jednocześnie o swojej odpowiedzialności za szczególną społeczność – pacjentów, za pracowników, ale także za środowisko. Polska była jednym z 22 krajów, w których Takeda otrzymała prawo posługiwania się certyfikatem Top Employer 2023. Certyfikacji poddały się wspólnie obie polskie spółki Takeda: Takeda Pharma z siedzibą w Warszawie oraz Takeda SCE w Łodzi.

MONIKA MOSER, Takeda Business Solutions Lodz Site Lead:

Certyfikat jest ukoronowaniem działań, mających na celu podniesienie satysfakcji naszych pracowników, poprzez kierowanie się ideą uczenia się przez całe życie i wspieranie rozwoju w obszarach nowoczesnych rozwiązań biznesowych w zakresie Finansów, Zakupów i HR. Jesteśmy pionierami innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), automatyzacja (RPA) oraz eksploracja procesów (process mining). Dążymy do jak najlepszego zrozumienia specyfiki biznesu oraz potrzeb naszych partnerów, aby wspierać ich w codziennych wyzwaniach i podnosić efektywność ich pracy.

W Takeda Business Solutions budujemy poczucie celu, gdzie każdy odgrywa istotną rolą w realizacji misji Takeda, jaką jest wdrażanie i dostarczanie pacjentom wiodących innowacji farmaceutycznych. Jako Takeda Business Solutions Lodz Site Lead oraz Prezes Zarządu spółki Takeda SCE Sp. z o.o. jestem niezwykle dumna i szczęśliwa, że nasza organizacja po raz kolejny otrzymała nagrodę Top Employer.

Takeda skupia się dostarczaniu wysoce innowacyjnych leków i przełomowych form leczenia rosnącej liczbie chorych na całym świecie. Zajmuje czołowe miejsce w USA i Japonii, które są odpowiednio pierwszym i trzecim, co do wielkości, rynkiem farmaceutycznym na świecie.

W Polsce Takeda posiada 2 spółki, w których zatrudnia ponad 900 wysoko wykwalifikowanych pracowników z całego kraju. W ubiegłych latach firma otrzymała liczne wyróżnienia, wśród których warto wymienić: Solidny Pracodawca, Wehikuły Czasu oraz Gazele Biznesu. Potrójne wyróżnienie Top Employer 2023 dla Takeda to zobowiązanie firmy do tworzenia przyjaznego miejsca pracy, bez względu na szerokość geograficzną.