Podstawą sukcesu DHL Parcel są ludzie – to dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ich otwartości, profesjonalizmowi, pasji i przekonaniu, że wszystko jest możliwe, firma nieustannie się rozwija i dobrze sobie radzi na rynku pełnym wyzwań. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych pracowników i robimy wszystko, by każdy członek zespołu czuł się doceniony, akceptowany i szanowany.

Łączymy ludzi na całym świecie

DHL to globalna marka, jeden z największych i najbardziej innowacyjnych pracodawców na świecie. Firma od lat zmienia, kształtuje i doskonali świat logistyki, łączy ludzi i poprawia jakość ich życia. DHL tworzą ludzie różnych płci, kolorów skóry, narodowości, kultur, wyznań, zróżnicowani wiekowo, o różnym poziomie wykształcenia, mówiący różnymi językami, mający inne światopoglądy, doświadczenia czy zainteresowania. Ta różnorodność jest źródłem kreatywności i pozwala spojrzeć na wiele spraw z różnych perspektyw. Podobnie sytuacja wygląda w DHL Parcel.

– Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla różnorodność naszych klientów oraz społeczności, w których żyjemy. Promujemy integrujące środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartej komunikacji, współpracy i kulturze włączającej. Zatrudniamy przedstawicieli dziesięciu narodowości i czterech pokoleń. Zwracamy uwagę na parytet płci, dbając o szanse udziału obu płci w naszych procesach rekrutacji. Pomagamy naszym pracownikom łączyć rozwój zawodowy z życiem prywatnym, w szczególności z rolą rodzica – mówi Agata Boroń, dyrektor ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej.

Różnorodność wpisana w DNA

Różnorodność to wartość nie do przecenienia – powoduje, że zespoły pracowników są bardziej kreatywne, innowacyjne, twórcze. Jest kluczem, który pozwala budować sukces firmy na wielu płaszczyznach.

W DHL Parcel jest wiele obszarów, w których różnorodność odgrywa duże znaczenie. Do nich należą struktura zatrudnienia i parytet płci. Mimo że branża logistyczna zazwyczaj bardziej kojarzy się z mężczyznami, już teraz w naszej firmie mamy 48 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich. Podczas procesów rekrutacyjnych dbamy o to, by na końcowych etapach rekrutacji, na tzw. shortlistach były zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Firma jest także bardzo różnorodna pod względem wieku zatrudnionych osób. W DHL Parcel pracują ludzie młodzi i bardziej doświadczeni zawodowo – nasz zespół tworzą cztery generacje pracowników. Młodzieńczy zapał pokolenia Z w połączeniu z doświadczeniem pracowników pokolenia X, Y czy BB daje niesamowite efekty – nieszablonowe, nowatorskie pomysły. Bez synergii wynikającej ze zróżnicowania pod względem wieku, trudno byłoby je wypracować. Zróżnicowani wiekowo pracownicy wzajemnie się uzupełniają, uczą, inspirują i motywują, a to przynosi wymierne korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom.

Równość, kultura włączająca i przynależność

W DHL Parcel każdy może czuć się bezpiecznie, bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną itp. Wszyscy są równo traktowani i mają takie same szanse rozwoju. Szacunek i wyniki to nasze wartości i nasz biznesowy drogowskaz. Szanujemy siebie nawzajem, promujemy kulturę włączającą i integrację. Od wielu lat celebrujemy Tydzień Różnorodności. To szczególny czas, kiedy bardzo mocno podkreślamy i pokazujemy naszą różnorodność. Organizujemy webinaria na tematy z tym związane, konkursy dla pracowników, wieszamy tęczowe flagi przed naszymi jednostkami, przygotowujemy broszury informacyjne. Jednym z przykładów tego typu publikacji jest np. „Tęczowy przewodnik”, który opublikowaliśmy w 2022 r. Wyjaśnia on m.in. to, czym jest płeć biologiczna, do kogo odnosi się skrót LGBTIQ+, co ma na celu poszerzanie wiedzy w obszarze różnorodności.

Wspieramy rodziców

Jako firma zdajemy sobie sprawę, że pogodzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego niejednokrotnie wymaga dużego wysiłku. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pracowników, którzy mają dzieci. Dlatego w DHL Parcel powstał projekt „Keep in touch with wonder parents”. Jego celem jest wspieranie budowania takiego środowiska pracy, które umożliwi pogodzenie ról zawodowych z prywatnymi, na różnych etapach życia. Projekt ma również na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.

„Keep in touch with wonder parents” bardzo mocno wspiera szczególnie kobiety wracające do pracy po dłuższej przerwie. Wiemy, że taki powrót często jest przyczyną obaw i niepewności, dlatego poprzez coaching kariery, który jest elementem projektu, chcemy maksymalnie wspierać w ścieżce kariery pracujących rodziców. W tym celu przygotowaliśmy zestaw materiałów pomocnych w rozwoju kariery, tworzeniu planów zawodowych czy budowaniu wizerunku biznesowego. Oferujemy także indywidualne sesje z konsultantem kariery, z którym można porozmawiać na temat obecnych możliwości zawodowych, programów rozwojowych, szkoleń czy wykorzystania swojego doświadczenia i potencjału w DHL Parcel.

W trosce o obecnych i przyszłych rodziców opracowaliśmy również specjalny poradnik – „Prawo pracy dla rodziców”. Jest to kompendium wiedzy nt. praw i obowiązków przysługujących rodzicom wraz ze wzorami niezbędnych formularzy, wniosków i oświadczeń – wszystkie najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu.

– Teraz gdy jestem w ciąży, szczególnie ważne są dla mnie wskazówki z obszaru prawa pracy oraz niezbędne dokumenty i wnioski. Wszystkie te materiały są w przejrzysty sposób dostępne w zakładce „Prawo pracy dla rodziców” – mówi jedna z uczestniczek programu.

Projekt „Keep in touch with wonder parents” pomaga także rodzicom w rozwiązywaniu rodzicielskich dylematów. Pomimo całej wiedzy często robimy dokładnie to, czego chcieliśmy uniknąć. Dlatego niejednokrotnie potrzebujemy inspiracji czy możliwości konsultacji z osobami o podobnych doświadczeniach. W zakładce „Rodzice Rodzicom” można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji, takich jak baza ponad 100 miejsc w Polsce, które warto zobaczyć z dziećmi, polecane gry edukacyjne, ciekawe planszówki, sprawdzone lektury. Znalazło się tu także miejsce na mini coaching, czyli zebrane w jednym miejscu zarówno śmieszne, jak i pouczające teksty naszych maluchów z DHL. Warto również wspomnieć o organizowanych webinariach, w których podejmujemy tematy związane z rodzicielstwem. Spotkania online odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Czas spędzany z najbliższymi jest bezcenny, dlatego w DHL Parcel funkcjonuje program „2 godziny dla rodziny”. Zachęcamy naszych pracowników, aby korzystali z tych dwóch wolnych godzin i spędzali je ze swoimi bliskimi. Silne więzi z rodziną i przyjaciółmi mają istotny wpływ na zdrowie, samopoczucie i motywację.

Angażujemy i doceniamy dzieci

Dbając o rodziny naszych pracowników, nie zapominamy o ich dzieciach. Co roku przed Bożym Narodzeniem organizujemy świąteczny konkurs plastyczny. Zadaniem jest samodzielne przygotowanie pracy odpowiadającej tematyce danego roku. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują upominki, a laureaci nagrody. Dla uczniów mamy program stypendialny „UpStairs”. Jego celem jest wyróżnienie dzieci za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz finansowe wsparcie ich dalszej nauki i rozwoju.

DHL-owa paczka

DHL Parcel to jedna wielka rodzina. Jako pracodawca staramy się kompleksowo dbać o swoich pracowników i ich rodziny. Pomagają nam w tym nasze wartości – szacunek i wyniki – poprzez które zobowiązujemy się wspierać różnorodność i kulturę włączającą. Różnorodność jest bogactwem i czymś, co należy pielęgnować. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, tworzymy wyjątkową paczkę. To właśnie różnorodność była inspiracją dla naszej nowej kampanii employer brandingowej pod hasłem „Dobrze być sobą, dobrze być z nami”.