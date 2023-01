Już po raz trzeci znaleźliśmy się w gronie najlepszych pracodawców i zostaliśmy nagrodzeni tytułem Top Employer. W tym roku nagroda jest wyjątkowa.

Z producenta materiałów budowlanych zmieniamy się w lidera innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Ma to swoje odbicie w każdym obszarze działalności, również w HR. Pracując nad transformacją marki, nadal utrzymujemy nadrzędną wartość, którą jest dbałość o pracowników, ich bezpieczeństwo, rozwój i poczucie wspólnego kreowania pozytywnych zmian.

Zazieleniamy branżę budowlaną

Branża budowlana jest postrzegana jako nieekologiczna. Transformacja sektora w znacznym stopniu przyczynia się do dekarbonizacji całego przemysłu i gospodarki w Polsce. Jako Lafarge widzimy szansę w tworzeniu nowych niskoemisyjnych produktów i stosowaniu przyjaznych środowisku technologii na dużą skalę. Inwestujemy w modernizację zakładów, jak budowa nowej cementowni Małogoszcz czy instalacji do wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy. Dzięki czemu będziemy mieć pierwszą zeroemisyjną cementownię w Europie. Zmieniamy się w wielu obszarach działalności.

Nieustannie koncentrujemy się na wsparciu i dokształcaniu pracowników, zwiększając ich kwalifikacje oraz dając szansę rozwoju w zaawansowanych projektach związanych z transformacją. Zwiększamy ich świadomość na temat naszego proekologicznego podejścia również za pomocą działań integracyjnych oraz edukacyjnych.

Na początku 2022 r. zaprosiliśmy pracowników do „Gry w zielone”, podczas której wspólnie szukaliśmy zielonych benefitów wpisujących się w naszą transformację. Największą popularnością cieszyły się zniżki na niskoemisyjne produkty Lafarge i takie zniżki wprowadziliśmy do naszej oferty dla pracowników.

W tym roku zostanie uruchomiona całkowicie nowa odsłona naszego sztandarowego programu studiów podyplomowych Discovery. Tym razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie nasi liderzy otrzymają dużą dawkę wiedzy i umiejętności w dziedzinie psychologii, innowacji i digitalizacji.

Pracownicy – najcenniejszy zasób

Rozwój pracowników stanowi jeden z filarów strategii Lafarge w Polsce. Chcemy utrzymać naszą pozycję pracodawcy pierwszego wyboru, ponieważ to nasi ludzie są motorem pozytywnych zmian. Szczególnie doceniamy to, jak chętnie pracownicy angażują się w tematy związane z zieloną transformacją, ale również w szerzenie naszych wartości wśród uczniów i studentów. W roku 2022 nasi eksperci przeprowadzili kilkadziesiąt warsztatów i wykładów dla przyszłych inżynierów i inżynierek na polskich uczelniach. Część z wykładów została na stałe włączona do programu studiów.

To pokazuje, w jak wiele obszarów nasi pracownicy mogą się angażować. Gwarantujemy im stały rozwój ich potencjału oraz wsparcie, m.in. poprzez system indywidualnych planów rozwoju, współpracę między zespołami i mentoring, a także specjalnie dla nich przygotowane programy. Oprócz tego mają możliwość włączenia się w wolontariat oraz działania na rzecz społeczności lokalnych. Razem stawiamy pasieki, sadzimy drzewa, malujemy murale. W 2022 r. w ramach programów Fundacji Lafarge Wspólnie objęliśmy wsparciem aż 18 tys. beneficjentów.

Tegoroczny tytuł Top Employer jest dla nas okazją do celebracji, ale przede wszystkim do wyrażenia uznania dla naszych pracowników. Zapraszamy ich do spędzenia miłych chwil z bliskimi i dla każdego przygotowaliśmy małe upominki. Chcemy, aby wiedzieli, że doceniamy i im dziękujemy.