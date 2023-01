- Deglobalizacja, powrót produkcji do Unii Europejskiej, w tym Polski, to większa kontrola nad łańcuchami dostaw i korzyści dla firm z wielu sektorów. Dla przykładu, na rynku szkód komunikacyjnych redukcja zakłóceń i opóźnień w dostawach części zamiennych i podzespołów potrzebnych do napraw aut może w efekcie istotnie skrócić czas obsługi szkód i tym samym obniżyć koszty - zauważył Tomasz Kulik. Dyrektor finansowy Grupy PZU wskazywał, że skrócenie czasu trwania naprawy ograniczy koszty związane choćby z wynajmem samochodu zastępczego. - Roczne koszty ponoszone przez ubezpieczycieli w Polsce na wypłaty związane z likwidacją szkód komunikacyjnych to ok. 15,3 mld zł, więc nawet ich kilkuprocentowa redukcja mogłaby przełożyć się na istotne oszczędności dla ubezpieczycieli, a także korzyści dla całej gospodarki. Mogłoby to wpływać na niższe ceny dla klientów, większe rentowności ubezpieczycieli, wyższe płacone przez nich podatki - tłumaczył Kulik.