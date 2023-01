Po wstąpieniu 1 stycznia Chorwacji do strefy euro w mediach sprzyjających rządowi pojawiły się teksty dotyczące drożyzny w tym kraju, którą miało wywołać dołączenie do unii walutowej. Jeśli zaś zajrzy się do tytułów opozycyjnych, ukaże się inny obraz rzeczywistości. Według niego w Chorwacji po 1 stycznia doszło do znacznego zwiększenia liczby klientów na węgierskich tablicach rejestracyjnych na stacjach benzynowych i sklepowych parkingach. Węgrzy jeżdżą na zakupy także do Rumunii i na Słowację.