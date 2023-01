"Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes Invest-Park Development - spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej WSSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym" - czytamy w komunikacie.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz realizacja polskich inwestycji w kraju. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

(ISBnews)