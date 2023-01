W poniedziałek dane dotyczące handlu zagranicznego towarami opublikowała Francja. Druga co do wielkości unijna gospodarka zanotowała 13,8 mld euro deficytu i jest to najgorszy listopadowy wynik w XXI w. Wpływ na wyniki handlu mogły mieć przestoje w produkcji energii elektrycznej w tamtejszych elektrowniach atomowych. Według państwowego koncernu EDF jeszcze w 2024 r. 56 francuskich reaktorów, z których połowa ma ok. 40 lat, nie będzie pracować na normalnym poziomie. Francja jest eksporterem energii elektrycznej.