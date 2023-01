Choć część stacji tematycznych znalazła się w strefie spadku, to najmniejsze kanały wyraźnie wzrosły: w 2021 r. ich udział był pomijalny, a teraz przekracza 1 proc.

Fragmentacja widowni, czyli jej odpływ ze stacji dużych do mniejszych, widać na rynku reklamowym. - Różnica w cenach reklam między głównymi telewizjami a kanałami tematycznymi nadal jest spora, ale stopniowo się zaciera - mówi Maciej Niepsuj, dyrektor handlowy w agencji mediowej MediaHub. Z każdą podwyżką w cennikach biur reklamy to mniejsze stacje drożeją bardziej.

W rankingu Nielsena znajduje się też grupa oznaczona jako nierozpoznana. To przede wszystkim oglądalność internetowych platform wideo (VOD), z których paneliści korzystają na telewizorach. I właśnie ta pozycja odnotowała w 2022 r. największy skok pod względem udziału w widowni - zarówno w grupie ogólnej, jak i komercyjnej. W pierwszej przekroczyła 9 proc., w drugiej zbliża się do 15 proc.

- Ludzie nie przestali oglądać filmów, seriali i programów rozrywkowych . Robią to, tylko coraz częściej już nie w tradycyjnej telewizji - stwierdza Maciej Niepsuj.

Dlatego rozrywką masową telewizja pozostaje już tylko przy okazji piłkarskich mistrzostw Europy i świata. Bo jedynie transmisje takich wydarzeń przyciągają dużą widownię. Mecze Polaków na zakończonym w grudniu mundialu miały od 8 mln do ponad 10 mln widzów. Natomiast regularne programy - filmy, seriale, audycje rozrywkowe itd. - w ubiegłym roku bariery 5 mln nie przekroczyły ani razu. Analiza agencji Wavemaker (GroupM) na podstawie danych Nielsena wskazuje, że 2022 r. był drugim z kolei, gdy nie udało się tego osiągnąć. Jeszcze w lockdownowym 2020 r. programów z co najmniej pięciomilionową widownią było sześć. Pięć lat temu 70, a w 2012 r. - prawie 200.

- W interesie nadawców leży poszerzenie pomiaru widowni, które umożliwi podsumowanie popularności ich programów w różnych środowiskach - uważa Nowakowska. Coraz częściej bowiem cykl życia seriali i innych audycji zaczyna się na platformach internetowych nadawców. Widownia online nie jest jednak doliczana do oglądalności telewizyjnej.

Maciej Niepsuj całoroczny wzrost rynku szacuje na 3-5 proc., a samej telewizji na 2,5-3 proc. - Na ten rok predykcje są na podobnym poziomie - mówi. - Z jednej strony jest to rok wyborczy, więc pojawi się sporo reklamowych budżetów państwowych i partyjnych. Z drugiej - sytuacja ekonomiczna jest niepewna, więc wciąż obserwujemy gospodarki światowe, bo wielu reklamodawców to firmy globalne - dodaje. Jeśli zaczną oszczędzać, to Polska, niebędąca rynkiem kluczowym, pójdzie na pierwszy ogień.