"Średnia cena polisy OC komunikacyjnego wyniosła w listopadzie 524 zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca w 2021 r. wszystkie regiony kraju odnotowały spadki, z których największy miał miejsce na Opolszczyźnie - 7,4%. Natomiast różnica cen obowiązkowych polis OC od stycznia do listopada 2022 r. spadła o 3%. Najwięcej za obowiązkową ochronę płacili właściciele pojazdów w woj. dolnośląskim (650 zł) oraz pomorskim (590 zł). Najmniejsze wydatki ponoszono z kolei na Podkarpaciu (432 zł) i w woj. lubelskim (444 zł)" - czytamy w komunikacie.

"Pomimo rosnącej inflacji i związanych z tym obaw kierowców o wzrost stawek OC ich poziom w 2022 roku wykazywał tendencją spadkową. W listopadzie ceny były nie tylko o ok. 3% mniejsze niż na początku roku, ale także 5% niższe niż w listopadzie 2021. Taka sytuacja nie będzie jednak trwała w nieskończoność i ceny OC, nie tylko na skutek inflacji, pójdą w końcu w górę" - powiedział prezes CUK Ubezpieczenia Jacek Byliński, cytowany w komunikacie.

Autocasco podrożało

Ubezpieczenie autocasco podrożało w listopadzie w stosunku do stycznia o 7% średnią dla kraju na poziomie 926 zł. Wzrost składki wynikał jednak przede wszystkim ze wzrostu wartości pojazdów spowodowanego inflacją, a nie procentowej stawki od sumy ubezpieczenia, która pozostała praktycznie bez zmian. Porównując listopad 2022 do tego samego miesiąca rok temu w przypadku woj. świętokrzyskiego, Lubelszczyzny i Opolszczyzny koszt AC wzrósł najbardziej o ok. 18%, podano.

W ujęciu cenowym najdrożej było na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim oraz Dolnym Śląsku – tu średnie ceny oscylowały pow. 1100 zł. Równocześnie woj. dolnośląskie oraz podkarpackie jako jedyne odnotowały spadki poziomu składek w granicach 8% Jednak najniższy średni poziom cen AC w kraju był w woj. łódzkim - 818 zł.

Ubezpieczenia OC w 2023 r. mogą być droższe

Eksperci CUK Ubezpieczenia przewidują, że w przyszłym roku zapewne ceny polis komunikacyjnych wzrosną, bo zwiększa się koszt likwidacji szkód komunikacyjnych. Czynnikiem podnoszącym ceny będą też rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód, które zaczęły obowiązywać od 1 listopada tego roku - wyceny muszą zakładać wypłatę odszkodowania zapewniającą doprowadzenie pojazdu do stanu "jak nowy" i wykorzystanie oryginalnych części. Ponadto nie mogą już uwzględniać potrącania amortyzacji.

