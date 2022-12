Komisja Europejska wraz z 27 państwami członkowskimi będą musiały od początku roku znaleźć rozwiązania, które pomogą jednocześnie walczyć z inflacją, ograniczyć kryzys gospodarczy i utrzymać wsparcie finansowe dla Ukrainy. W centrum zainteresowania Brukseli w nowym roku będzie pogodzenie lawinowo rosnących wydatków z wpłatami do budżetu. Według naszych informacji kilka państw, w tym Austria, Belgia, Holandia i Niemcy, zamierza przeciwstawić się pomysłom zaciągania nowych wspólnych pożyczek na finansowanie rosnących potrzeb. Bruksela od początku rosyjskiej inwazji dostrzega sceptycyzm grupy „oszczędnych państw” i oferuje przede wszystkim kolejne możliwości elastycznego wydatkowania środków bud żetowych, które mogą być przekierowywane wbrew początkowym deklaracjom. W ten sposób doszło do przeniesienia środków z polityki spójności na rzecz wsparcia gospodarstw domowych w walce z rosnącymi cenami energii czy wsparcia uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy. Teraz, w II kw. 2023 r., Komisja Europejska ma przeprowadzić całkowitą rewizję wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Łącznie w unijnej kasie jest 1,8 bln euro (liczone w cenach z 2018 r.), z czego 1,1 bln stanowi bud żet wieloletni, a 750 mld euro to nadzwyczajny instrument odbudowy NextGenerationEU.