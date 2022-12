- Cena karpia w gospodarstwie wynosi dziś 25-32 zł za kg. Przed rokiem było to ok. 22 zł. Ze względu jednak na to, że karpia sprzedaje się dziś w większości w formie przetworzonej, dochodzą dodatkowe koszty, również transportu do przetwórni, gdzie jest poddawany obróbce, a potem do sklepu - tłumaczy Andrzej Dmuchowski, wiceprezes Organizacji Producentów „Polski Karp”.