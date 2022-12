Porozumienie w sprawie mechanizmu korygującego notowania gazu, czyli limit cenowy, który ma być uruchamiany, gdy ceny w holenderskim hubie TTF przez trzy dni będą przekraczać pułap 180 euro za 1 MWh i jednocześnie będą o co najmniej 35 euro wyższe niż regionalne indeksy LNG, nie doprowadziło do dużych wahań cen. We wtorek w TTF błękitne paliwo z dostawą na przyszły miesiąc kosztowało ok. 110 euro za 1 MWh. Cena utrzymuje się poniżej listopadowej średniej notowań i to mimo zapotrzebowania zwiększonego w związku z mrozami.