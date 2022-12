W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. wynajęto ponad 1 mln mkw. biur. W ostatnim kwartale spodziewane są natomiast transakcje na łącznie ok. 350 tys. mkw. – wynika z danych agencji nieruchomości komercyjnych Newmark Polska. To efekt powrotu pracowników do biur. Widać to zwłaszcza w Warszawie. Jak wyjaśnia Paweł Skałba, starszy partner, dyrektor działu powierzchni biurowych w agencji Colliers, z pracy zdalnej w stolicy wróciło 40–50 proc. zatrudnionych. W innych miastach ten wskaźnik wynosi ok. 15 proc.