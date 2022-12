To przewartościowanie objęło także dotychczasową politykę klimatyczną. Nowa rzeczywistość zmieniła oblicze sektora energii od poziomu instytucji europejskich i państw, poprzez biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Groźba blackoutów i zimnych mieszkań w bogatych krajach Europy stały się realnym scenariuszem. Wszyscy zdali sobie sprawę, że zasoby energetyczne, a także możliwości ich dostaw nie są nieograniczone i mogą okazać się niewystarczająco elastyczne przy gwałtownych zmianach podaży i popytu.

Dziś widzimy w Europie zrozumienie dla polskiej oceny postrzegania relacji gospodarczych dotychczas opieranych na uzależnieniu się od rosyjskich surowców energetycznych. Szantaż energetyczny ze strony Rosji potwierdził, że była to właściwa i dalekowzroczna ocena. W roku 2022, jak nigdy wcześniej, kluczowa stała się nasza misja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności dostaw energii dla polskiej gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

Wywołane wojną wstrząsy na rynkach energii miały wpływ na wzrost społecznej akceptacji dla rozwoju wielkoskalowej energetyki jądrowej w Polsce. W tym kierunku będzie podążała także Grupa PGE. Rozpoczęliśmy rozmowy z ZE PAK i koreańską firmą KHNP o potencjalnej możliwości budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Jednak pamiętajmy, że aby zachować suwerenność i bezpieczeństwo, polska energetyka musi nadal – do czasu powstania elektrowni jądrowych i większych mocy OZE – opierać się na krajowym węglu. Tutaj ogromną rolę do spełnienia ma tworzona obecnie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

Skokowe zmiany cen gazu, ropy i węgla na świecie mają także swój wymiar społeczny. W efekcie europejskie rządy wprowadziły w roku 2022 programy osłonowe chroniące odbiorców. Regulacje te są konieczne, choć mogą stanowić zagrożenie dla planów transformacji energetycznej. Należy pamiętać, że wymuszone utrzymywanie cen energii na poziomie lub poniżej kosztu jej wytworzenia to przejściowe i nadzwyczajne rozwiązanie. Jeśli chcemy zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, musimy inwestować i w sieć, i w wytwarzanie. Za naszymi inwestycjami idą kontrakty dla setek polskich małych i średnich przedsiębiorstw, a to są tysiące miejsc pracy. Ograniczenie inwestycji w energetyce to spowolnienie wzrostu gospodarczego.