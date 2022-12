Do nowego raportowania będzie musiało przygotować się ok. 3,6 tys. polskich firm

Katalog podmiotów faktycznie objętych wymogami raportowania będzie dużo szerszy, niż wynikałoby to z przepisów dyrektywy CSRD. Jak mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor polskiego oddziału Fundacji Frank Bold, obowiązek raportowania pośrednio obejmie również podmioty uczestniczące w łańcuchach wartości spółek, które będą zobowiązane do sprawozdawczości.

– Spółki bezpośrednio zobowiązane do ujawniania pewnych informacji będą wymagały od swoich partnerów, dostawców, kontrahentów czy wreszcie klientów dostarczania znacznie szerszego katalogu danych w porównaniu z tym, czego żądają teraz. Oznacza to, że dyrektywa CSRD dotyczy pośrednio niemal całego rynku – ocenia Bartosz Kwiatkowski.

Sporne kwestie – podkreśla Bogusław Mazur – dotyczą co najmniej kilku obszarów: zakresu łańcucha wartości oraz pełnego ujęcia sektora finansowego, zakresu praw i skutków objętych dyrektywą, a także przepisów dotyczących dostępu do środków zaradczych i naprawczych oraz usunięcia barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

O jednym z pól konfliktu donosił w połowie listopada portal Euractiv. Wskazywał, że państwa członkowskie UE walczą po różnych stronach frontu w zakresie tego, czy firmy powinny dbać o należytą staranność w całym łańcuchu wartości, czy tylko w łańcuchu dostaw. Czym się to różni? W przypadku szerokiego podejścia z uwzględnieniem łańcucha wartości przedsiębiorstwa mogłyby zostać pociągnięte do odpowiedzialności za sposób, w jaki używany jest ich produkt. W przypadku zawężenia do łańcucha dostaw takiego ryzyka nie ma. Przykładowo – wskazuje Euractiv – producenci pestycydów nie byliby pociągani do odpowiedzialności, gdyby ich produkty były wykorzystywane w sposób szczególnie szkodliwy dla środowiska lub zdrowia publicznego. Podobnie producentom narzędzi cyfrowych nie groziłaby odpowiedzialność cywilna za wykorzystywanie ich produktów do nielegalnych operacji inwigilacyjnych. A eliminowanie takich praktyk miało leżeć u podstaw dyrektywy CSDD.