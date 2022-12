Inicjatywa Ferrero odpowiada na trzy cele agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030, stworzonej przez ONZ: dobre zdrowie i jakość życia (3), dobra jakość edukacji (4) i partnerstwo na rzecz celów (11). Firma w swoim Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2021 przedstawia następujące globalne dane dotyczące programu KINDER Joy of moving: obecność w 28 krajach, 2,6 mln aktywnych uczestników, 121 partnerskich organizacji oraz związków sportowych, 10,4 mln euro przeznaczonych na działania w ramach programu.

– Dla naszej firmy termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” oznacza przede wszystkim troskę o ludzi oraz otoczenie, w którym działamy. Jedną z naszych flagowych międzynarodowych inicjatyw z zakresu CSR jest program KINDER Joy of moving. Wierzymy, że umożliwiając najmłodszym powszechny i całkowicie bezpłatny dostęp do kultury ruchu, odkrywają oni prawdziwą radość z bycia aktywnymi, a sport stanie się częścią ich życia, również tego dorosłego – mówi Magdalena Szozda, Brands Partnership & KINDER Joy of moving Manager w Ferrero Polska Commercial.

Polska jest jednym z czołowych krajów pod względem liczby prowadzonych projektów, ich zasięgu i dostępności oraz podejmowanych partnerstw. Na program KINDER Joy of moving składa się siedem całorocznych i ogólnokrajowych projektów o charakterze sportowo-edukacyjnym, jakie firma Ferrero realizuje w partnerstwie z wybranymi narodowymi związkami sportowymi – Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Fundacją Moniki Pyrek. Dzięki podjętym współpracom w 2021 r. prawie 365 tys. osób wzięło aktywny udział w projektach siatkarskich, tenisowych, lekkoatletycznych, żeglarskich oraz z zakresu edukacji olimpijskiej w trybie tradycyjnym oraz zdalnym. Warto podkreślić, iż wszystkie projekty KINDER Joy of moving są tworzone i realizowane w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć zarówno całe rodziny, jak i kluby sportowe czy ośrodki edukacji. Co ważne – udział w nich jest zawsze całkowicie bezpłatny.

Od 2007 r. sercem programu w Polsce jest projekt realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej – Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving. Jest to równocześnie największe cykliczne wydarzenie siatkarskie dla dzieci i młodzieży w Europie. Z sezonu na sezon coraz więcej klubów sportowych oraz szkół podstawowych uczestniczy w rozgrywkach, co pokazuje, że doceniają formułę, w jakiej się one odbywają, oraz oprawę, która im towarzyszy – w tym roku, od września do czerwca było to blisko 45 tys. dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Tylko w czasie wielkiego finału tegorocznej edycji mistrzostw na jednej z najlepszych hal widowiskowo-sportowych w naszym kraju – Arenie Gliwice – rozstawionych zostało 25 boisk, na których 192 drużyny w ciągu 3 dni rozegrało ponad 1000 spotkań.

Wejście na obiekt dla kibiców było bezpłatne, a dodatkowo przed halą zbudowana została ogólnodostępna multisportowa strefa Kinder Joy of moving dla całych rodzin.

– Realizując tak wiele i tak różnorodnych projektów KINDER Joy of moving w Polsce, zależy nam na pokazaniu, że sport może być fantastyczną platformą do rozwoju, a zostanie aktywną rodziną jest prostsze niż myślimy! – mówi Magdalena Szozda.