Niemal natychmiastowo po wybuchu wojny w Ukrainie Alior Bank podjął się organizacji doraźnego wsparcia skierowanego do jej obywateli: zarówno w zakresie oferty produktowej i jej dostępności, jak i aktywnych działań na przejściach granicznych czy w punktach pomocy. Bank zdecydował się m.in. na przekazanie kilkunastu ze swoich nieruchomości w całej Polsce na cele pomocowe. W jednej z nich, przy ul. Towarowej 25a w Warszawie, powstało kompleksowe Centrum Pomocy. To właśnie przy realizacji tego przedsięwzięcia swój debiut miała Fundacja Alior Banku, która jest jednym z gospodarzy placówki i dba o koordynacje działań tam przeprowadzanych.

– Wydarzenia za naszą wschodnią granicą mocno zmobilizowały nas do działania. Co bardzo budujące, w tym czasie obserwowaliśmy wiele oddolnych inicjatyw, realizowanych przez naszych pracowników. To, w połączeniu z możliwością uruchomienia szerokiego wsparcia systemowego, było jednym z głównych czynników, który skłonił nas do powołania fundacji. Dzisiaj mamy za sobą już kilka znaczących projektów i listę pomysłów na kolejne miesiące. Wierzę, że uda nam się zrobić wiele dobrego – mówi Jacek Polańczyk, wiceprezes Zarządu

w Alior Banku.