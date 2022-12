– Zanim będziemy mogli naprawić uszkodzoną linię, musimy wiedzieć, co się stało, w którym dokładnie miejscu i jaki sprzęt będzie potrzebny do przywrócenia jej do pracy. Dzięki śmigłowcom możemy to zrobić szybko i przystąpić do napraw. Pozwalają też na szybką weryfikację, czy w trakcie prac nie pojawiły się nowe zdarzenia na innych odcinkach linii uniemożliwiające podanie napięcia na linię po skończonych pracach – wyjaśnia Janusz Bąk.