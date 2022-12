Programy zrównoważonego rozwoju wprowadzają już niemal wszystkie duże firmy, ale niektóre przykładają do nich szczególną wagę z uwagi na charakter prowadzonego biznesu. Takim przypadkiem jest BAT oraz należąca do firmy sieć sprzedaży eSmoking World posiadająca w swojej ofercie artykuły do wapowania i podgrzewania tytoniu.

Centralnym częścią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w BAT jest zaktualizowany plan, który odzwierciedla zmiany zachodzące w naszym środowisku zewnętrznym. W BAT szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie szkodliwości działalności firmy na zdrowie. Firma dąży do tego, by wyprzedzać oraz spełniać zmieniające się oczekiwania konsumentów , oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru oraz ograniczać ryzyka zdrowotne. Większy nacisk kładziony jest na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i doskonalenie zarządzania środowiskowego. BAT wciąż pozostaje oddany idei, by pozytywnie oddziaływać na nasze otoczenie.

Inwestycje w badania naukowe pomagają tworzyć lepsze jutro

Program zrównoważonego rozwoju BAT jest integralną częścią strategii zawierającej zobowiązanie do zmniejszenia wpływu działalności na zdrowie i otoczenie, noszącej nazwę A Better Tomorrow (z ang. Lepsze Jutro). Duży nacisk kładzie się też tu na uświadamianie dorosłym konsumentom nikotyny różnych możliwości wyboru w zakresie dostępnych produktów.

Asli Ertonguc, General Manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie: - Nasza globalna strategia mówi między innymi o celu, jakim jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych wobec tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a tym samym stałe zmniejszanie wpływu naszej działalności na otoczenie. Jednym z jej elementów jest oferowanie użytkownikom nikotyny nowych alternatywnych wyborów, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i środowiska. Status „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu musi być odpowiednio poparty naukowo, dlatego tak ważne jest inwestowanie w naukę

i zaawansowane badania laboratoryjne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie, także w Polsce.

W myśl naszej strategii, „Lepsze Jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych.

Recykling wymaga współdziałania

Mimo, że wspomniana strategia została wprowadzona w 2020 r., zawarte w niej wartości nie są dla BAT niczym nowym, bo już od ponad 20 lat firma zamawia niezależne raporty badające wskaźniki ESG i co ważne, na bieżąco określa kluczowe obszary, które mają największe znaczenie dla wszystkich interesariuszy. Rok temu sieć eSmoking World odwoływała się w swojej Quality Campaign do takich wartości, jak lojalność, odpowiedzialność za środowisko naturalne, jakość produktów i rzetelna informacja na temat redukcji ryzyk zdrowotnych związanych z używaniem produktów zawierających nikotynę. Bardzo ważnym elementem tych działań było i jest bezwzględne przestrzeganie zakazu sprzedaży wyrobów znajdujących się w ofercie osobom nieletnim. Sieć konsekwentnie trwa przy tych deklaracjach.

W ostatnim czasie wprowadzane są kolejne rozwiązania służące jeszcze większemu „zrównoważeniu” działań. Należące do eSW punkty sprzedaży (nawet te, których powierzchnia zgodnie z prawem tego nie wymaga), zostały wyposażone w pojemniki do zbierania zużytych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu. Oprócz celu recyklingowego, mają one także docelowo służyć również składowaniu zużytych przez konsumentów kartridży, które są wyrobem jednorazowym. Co ważne – same pojemniki są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu.

BAT zawarł umowę z jedną z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na 95-proc. poziom recyklingu z urządzeń zwracanych przez konsumentów. Pojemniki do ich zbierania są zlokalizowane w ponad 300 punktach na terenie całego kraju. Bardzo duże znaczenie ma tu też odpowiedzialne zachowanie konsumentów sieci, którzy mogą wyrzucić zużyte opakowanie po produkcie do specjalnego pojemnika i tym samym przyczynić się do wysiłków na rzecz planety.

Obieg zamknięty dla produktów

W ramach programu zrównoważonej sieci sprzedaży radykalnie ograniczono też w punktach eSmoking World produkcję materiałów drukowanych, a w przyszłości wszędzie mają być one zastąpione informacją prezentowaną na monitorach będących już elementem wyposażenia kilkunastu najbardziej prestiżowych punktów sieci. Ograniczenie zużycia papieru uzyskano także dzięki wprowadzeniu systemu reklamacji, w którym nie jest on już wykorzystywany, a także dzięki specjalnemu programowi szkolenia doradców klienta, który zakłada dostarczanie informacji w wersji online, a nie materiałów drukowanych.

Obecnie w całej Grupie BAT rozwijana jest nowa strategia gospodarki obiegowej dla produktów wszystkich kategorii. Przyjmując zasady gospodarki obiegowej firma będzie mogła dostarczać konsumentom lepsze produkty, zoptymalizuje procesy operacyjne i zmniejszy całkowity wpływ na środowisko, a to oznacza mniejsze zużycie plastiku, mniej odpadów i więcej recyklingu. Chodzi o to, aby w mądry sposób projektować produkt i mieć świadomość, co się będzie z nim działo po zużyciu przez konsumenta.

Już teraz w BAT zidentyfikowano kilka obszarów, w których można podjąć szybkie działania. Dotyczą one usunięcia silikonowych nakładek, plastikowych wkładów w produktach nowych kategorii czy też redukcję wykorzystywania opakowań kartonowych i folii polipropylenowej.