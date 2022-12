Ten syntetyczny wskaźnik, jakim jest wzrost PKB, pokazuje kierunek, w jakim może zmierzać polska gospodarka. Trzeba jednak przyznać, że opinię publiczną w Polsce, od profesjonalnych analityków i ekonomistów począwszy, a na zwykłych obywatelach skończywszy, w pierwszej kolejności emocjonuje zupełnie inny wskaźnik: inflacji. A to z tego powodu, że takiego jej poziomu nie widziano od lat 90. XX w., kiedy to kraj stawał na nogi po 45 latach socjalizmu i sowieckiej dominacji. Według szybkiego szacunku GUS inflacja w listopadzie sięgnęła 17,4 proc. Dużo, ale mniej niż we październiku, gdy było to 17,9 proc. Za wcześnie, aby sądzić, że jej fala opada, nie brakuje jednak opinii, że po szczycie w I kw. 2023 r. inflacja rzeczywiście zacznie maleć. Komisja Europejska przewiduje, że inflacja CPI w 2024 r. w Polsce spadnie do 4,9 proc.