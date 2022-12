W 2021 r. napłynęło do Polski rekordowo wiele bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 24,8 mld dolarów. Polska była pod tym względem 14. na świecie i 3. w Unii Europejskiej, za Niemcami i Szwecją, jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Był to również rekordowy rok dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - przy jej wsparciu do Polski trafiły inwestycje o wartości 3,5 mld euro. Najwięksi inwestorzy, z którymi współpracował PAIH, pochodzili z Korei Południowej, Niemiec i Stanów Zjednoczonych

W związku z wydarzeniami w 2022 r. relacje z tym ostatnim krajem znalazły się w centrum uwagi. Warto zatem odnotować, że w listopadzie tego roku, po kilku latach przerwy, wznowił działalność oddział Google’a w Krakowie, w którym inżynierowie będą rozwijać technologie chmurowe. Wcześniej, w marcu tego roku, firma ogłosiła zakup budynków i kompleksu biurowego The Warsaw Hub, a wartość transakcji to blisko 3 mld zł.

Działania Google’a nie są wyjątkiem, lecz potwierdzają regułę. Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych doceniają polskich pracowników oraz potencjał rynku wewnętrznego, jak i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jako m.in. członek Unii Europejskiej oraz NATO Polska jest też dobrym miejscem do ulokowania biznesu oraz jego ekspansji na całą UE i resztę świata.

Jak wynika z analiz PAIH, w 2021 r. Polska była atrakcyjnym miejscem do rozwijania działalności inwestycyjnej w sektorach: BSS (IT+SSC), B&R, elektromobilności, motoryzacyjnym, medycznym, elektronicznym, materiałów budowlanych i chemicznym. ©℗

JPO

MAGDALENA KOTLARCZYK, COUNTRY DIRECTOR, GOOGLE POLSKA

Google jest w Polsce już od 2005 r. Od tamtej pory otworzyliśmy biura w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, a także utworzyliśmy tutaj region Google Cloud. Polska to dla nas bardzo ważny rynek - jest niewątpliwym liderem gospodarki cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z raportu McKinsey pt. „Digital Challengers”, cyfryzacja do 2030 r. może przynieść Polsce dodatkowe 78 mld euro i będzie stanowić 9 proc. PKB. Rozwój gospodarki cyfrowej w państwach, które są digital challengers, stanowi istotny element ich wzrostu, zwiększa konkurencyjność gospodarki, a co za tym idzie - odporność na kryzys. To tylko jeden z powodów, dla których rozwój biznesu w Polsce to dobra decyzja.Drugim z nich są ludzie. Dzięki wieloletniej tradycji i zaawansowanemu poziomowi polskich uczelni technicznych Polska kształci świetnych inżynierów. Dodatkowo Warszawa, Kraków czy Wrocław to miasta, które przyciągają zagraniczne talenty. Widzimy to również w Google’u w Polsce, gdzie zatrudniamy już przedstawicieli 68 różnych narodowości. Warto również podkreślić duże zainteresowanie Polek i Polaków rozwojem kompetencji cyfrowych: nasze programy edukacyjne, jak Umiejętności Jutra lub Firmy Jutra, cieszą się olbrzymią popularnością zarówno wśród osób indywidualnych, jak i wśród firm. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliliśmy 20 tys. firm i 10 tys. osób. Dlatego cieszymy się, że możemy towarzyszyć Polsce w cyfrowej transformacji i że właśnie tutaj powstają najbardziej zaawansowane rozwiązania chmury obliczeniowej Google Cloud, z których korzystają największe firmy na całym świecie.

MOURAD TAOUFIKI, COUNTRY MANAGER AMAZON POLAND

Inwestycje Amazonu w polską gospodarkę i usługi dla polskich klientów sięgają 2012 r. Wtedy Amazon kupił gdański start-up Ivona Software, z którym opracował pierwsze rozwiązania typu ambient intelligence. Wprowadzenie ich w 2014 r. w Amazon Echo i Alexie stało się kamieniem milowym dla usługi głosowej Alexy, która służy obecnie milionom ludzi na całym świecie.W ciągu zaledwie 10 lat, inwestując od 2012 do 2021 r. ponad 18,5 mld zł i wnosząc ponad 20 mld zł do polskiego PKB, Amazon uruchomił trzy centra rozwoju technologii (ADC), Amazon Web Services (AWS) oraz doskonale przyjęty przez Polaków serwis Amazon.pl, oferujący ponad 250 mln produktów w 30 kategoriach. Fundamentem e-commerce’owej działalności jest z kolei 10 nowoczesnych centrów logistycznych, ponad 25 tys. stałych, a pośrednio dodatkowo 47 tys. miejsc pracy tworzonych przez tysiące współpracujących z Amazonem MŚP oraz strategicznie rozbudowaną sieć lokalnych partnerów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Wszystkiemu służy jedno przesłanie, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie.W tym czasie staliśmy się integralną częścią życia Polaków i jesteśmy z tego dumni. Polska jest zdecydowanie hubem ambitnych, niezwykle utalentowanych i pracowitych ludzi, stąd tak znaczące zaangażowanie Amazonu w tej części Europy. Nie bylibyśmy w stanie rozwijać się bez przyjaznych społeczności i profesjonalnego wsparcia władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz zaangażowania naszych pracowników, tak wysokiej klasy specjalistów IT, jak i osób wspierających naszą działalność operacyjną w centrach dystrybucji e-commerce. Nie bez znaczenia jest również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, a także położenie Polski w centrum Europy, co sprzyja naszej logistyce.Czujemy się częścią polskiej, biznesowej społeczności, wnosząc swój wkład w rozwój cyfrowej transformacji i edukacji, dbając o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Wspieramy również krajowe i lokalne organizacje charytatywne. To zaszczyt rozwijać biznes w Polsce, działając nieprzerwanie na rzecz rozwoju polskich firm, sektora e-commerce oraz całej polskiej gospodarki.

PRZEMYSŁAW KANIA, DYREKTOR GENERALNY CISCO W POLSCE

Przez ostatnie 27 lat Cisco odgrywało kluczową rolę w cyfryzacji Polski poprzez projekty wdrażania infrastruktury cyfrowej, nasz ekosystem partnerski oraz programy kształcenia umiejętności informatycznych.Cisco było zaangażowane w digitalizację największych firm i instytucji publicznych w Polsce. Aktywnie przyczyniamy się do budowy gospodarki opartej na wiedzy i tworzymy ekosystem ponad 600 partnerów, z których większość to lokalne firmy IT, gdzie pomogliśmy stworzyć tysiące miejsc pracy.Nasze inwestycje w Polsce przejawiają się również w rozwoju Cisco Global Services Center w Krakowie, naszym strategicznym centrum technologicznym. Zostało ono otwarte w 2012 r., z zaledwie 80 osobami na pokładzie i od tego czasu urosło 30-krotnie, stając się największym centrum usług Cisco w regionie EMEA, tworzącym wartościowe miejsca pracy dla prawie 2500 osób. Inżynieria oprogramowania, Customer Experience (CX) i cyberbezpieczeństwo to strategiczne obszary dla Cisco w Krakowie.I wreszcie, od 2000 r. bardzo aktywny w Polsce jest nasz globalny program rozwoju umiejętności cyfrowych i edukacji IT, Cisco Networking Academy. Obecnie w 380 akademiach Cisco w całym kraju kształci się 43 tys. studentów. Od czasu uruchomienia Cisco Networking Academy w Polsce ponad 310 tys. studentów wzięło udział w różnych oferowanych przez nas kursach, które pomogły wypełnić lukę kompetencyjną w IT.Jesteśmy niezwykle dumni z naszej obecności w Polsce i mamy nadzieję, że będziemy ją nadal rozwijać dzięki naszemu programowi Country Digital Acceleration.

MARCIN GAJDZIŃSKI, DYREKTOR GENERALNY IBM POLSKA I KRAJE BAŁTYCKIE

IBM działa w Polsce od ponad 30 lat. Od wczesnych lat 90. nasze technologie napędzają różne gałęzie przemysłu. Wspieramy rozwój gospodarki, największe instytucje i firmy zaufały IBM w zakresie cyfrowej transformacji i infrastruktury, stanowiącej fundament bankowości, ubezpieczeń, handlu detalicznego, administracji centralnej i lokalnej czy przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W miarę jak w firmach coraz częściej pojawia się idea zrównoważonego rozwoju, pomagamy naszym klientom przekuwać ją w działania, osiągać nowe cele i spełniać wymagania regulacyjne.W 2022 r. zainwestowaliśmy w rozwój zespołu IBM Client Engineering z siedzibą w Warszawie dla klientów i partnerów biznesowych. Zapewniamy ulepszoną obsługę skoncentrowaną na współtworzeniu, doskonałości technicznej i szybkości.Jesteśmy również dumni z centrów IBM zlokalizowanych poza stolicą - Laboratorium Oprogramowania IBM oraz centrum BTO, finansowo-księgowym w Krakowie. We Wrocławiu mamy IBM X-Force Command Center, które reaguje na naruszenia danych i incydenty bezpieczeństwa.IBM promuje w Polsce technologie przyszłości. W 2022 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dołączyło do IBM Quantum Network, stając się pierwszym ośrodkiem w Europie Środkowej badającym rozwój aplikacji obliczeń kwantowych, w tym zaawansowane rozwiązania AI, technologie kosmiczne, metrologię i modelowanie sytuacji kryzysowych. Polscy naukowcy uzyskali dostęp do najnowocześniejszych komputerów kwantowych dostępnych za pośrednictwem chmury. Niedawno do IBM Quantum Network Hub dołączył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. IBM rozwija relacje z wieloma polskimi uczelniami i wspiera kształcenie młodzieży w Polsce. Wszystkie te przykłady są mocnym dowodem na to, że inwestycje IBM w Polsce mają wiele pozytywnych wymiarów.

BARTOSZ CIEPLUCH, VICE PRESIDENT, DATACENTER, AI AND NETWORKING POLAND GENERAL MANAGER, INTEL