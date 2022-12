"W tym roku były dwie podwyżki: na wiosnę i na jesień, one były kilkunastoprocentowe. I również na rok przyszły będą podwyżki od 10% do 15% i, niestety, we wszystkich brandach" - powiedział Lutkiewicz podczas telekonferencji.

Reklama

"Będziemy podnosić ceny. Niestety, inflacja daje się we znaki również nam, więc żeby móc utrzymać rentowność, jesteśmy zmuszeni do podnoszenia cen dla naszych klientów. Na razie, jak w tym roku podnosiliśmy ceny, to klienci akceptowali te podwyżki. Liczymy, że tak będzie też w roku przyszłym" - dodał wiceprezes.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Reklama

(ISBnews)