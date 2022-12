Tym bardziej głośno w czasie Forum zapraszano polskie firmy do inwestowania we Francji. Aby zachęcić przedsiębiorców do otwierania biznesu lub szukania kooperacji z francuskimi firmami na tamtejszym rynku, zorganizowano panel „Inwestuj i osiągaj sukces we Francji”. W pierwszej części Agnieszka Bonnefoy, dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Paryżu, oraz Urszula Majorkiewicz, dyrektor Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji, przedstawiły aspekty prawne związane z inwestycjami, opowiadały o tym, jakie są wymogi formalne w przetargach oraz przedstawiały trzy drogi wejścia na rynek francuski. Po pierwsze, można otworzyć swoje przedstawicielstwo, po drugie, wejść we współpracę i stworzyć osobną spółkę albo kupić przedsiębiorstwo, choćby takie, które jest w stanie upadłości. Dla każdej z tych dróg został przedstawiony przykład polskiej firmy, która przeszła ją z powodzeniem. Jednak na jakąkolwiek drogę przedsiębiorca się zdecyduje, musi pamiętać o czynnikach pozabiznesowych.