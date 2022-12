"PKN Orlen informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku Lotos Exploration & Production Norge wraz z partnerami: Aker BP ASA oraz Equinor Energy AS podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w zakresie zagospodarowania pakietu złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym: North of Alvheim oraz Fulla (w ramach 'Projektu Noaka'). Udział Lotos Norge w tym pakiecie wynosi 12,3%, a operatorem na tych złożach jest AkerBP. Zaangażowanie kapitałowe Lotos Norge w realizację Projektu Noaka będzie proporcjonalne do udziału części złóż North of Alvheim oraz Fulla i wyniesie do 2,3 mld NOK, a zasoby wydobywalne przypadające na udział Lotos Norge szacowane są na ok. 39 mln boe. " - czytamy w komunikacie.

12 grudnia PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami: Aker BP ASA , Equinor oraz WintershalDEA podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w zakresie zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym: Fenris (udział PGNiG Norway wynosi 22,2%), Ørn (udział PGNiG Norway wynosi 40,0%) oraz Alve Nord (udział PGNiG Norway wynosi 11,9%), podano także.

"Na wszystkich wskazanych złożach operatorem jest Aker BP, a łączne zasoby wydobywalne przypadające na udział PGNiG Norway szacowane są na 65,3 mln boe. Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Norway w realizację projektów Fenris, Ørn i Alve Nord będzie proporcjonalne do udziału tej spółki w poszczególnych złożach i wyniesie w sumie ok. 2,8 mld NOK" - czytamy dalej.

Uruchomienie wydobycia węglowodorów z obydwu projektów planowane jest na 2027 rok.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)