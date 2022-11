Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR to ogólnopolski Program z obszaru human resources. Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia. Zwracamy uwagę na takie kwestie jak przestrzeganie przepisów BHP, przestrzeganie prawa pracy, możliwości rozwoju kadry, podnoszenia kwalifikacji pracowników, dynamikę zatrudnienia oraz reputację podmiotów gospodarczych. Bardzo ważna jest też sprawa społecznej odpowiedzialności biznesu, przyglądamy się wnikliwie jak kandydaci do tytułu Odpowiedzialnego Pracodawcy - Lidera HR poruszają się w obszarze CSR.

Program Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR to doskonała odpowiedź na dzisiejszą kondycję rynku pracy. Większość przedsiębiorców, korporacji, mierzy się z prawdziwym wyzwaniem jakim jest nie tylko pozyskanie dobrego pracownika ale i spowodowanie by zechciał on związać się z firmą na dłużej. W toku tej konfrontacji, drogą naturalnej selekcji, zwycięzcami okazują się być firmy uczciwe, solidne i odpowiedzialne. Według wszelkich badań to właśnie do ich drzwi najchętniej pukają osoby ambitne, nastawione na rozwój i zaangażowanie, chcące podjąć pracę. Z perspektywy osoby szukającej pracy to też nie jest zadanie łatwe. No bo jak do takiego pracodawcy trafić? W gąszczu olbrzymiej ilości funkcjonujących firm niestety nie każdy pracodawca jest godny zaufania. Ten dylemat rozwiązuje nasz program: kontaktujemy się z setkami, a nawet tysiącami firm, przyglądamy się im, weryfikujemy, a finalnie rekomendujemy najlepszych, odznaczając ich godłem promocyjnym Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR.