Do 30 listopada 2022 r. samorządy, MŚP i podmioty użyteczności publicznej powinny złożyć oświadczenie dotyczące maksymalnej ceny prądu.

Jak podkreślił Majewski, PGE Obrót, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wprowadziła możliwość elektronicznego złożenia oświadczenia, co pozwoli na szybsze zrealizowanie formalności. „Jednocześnie do końca listopada wydłużyliśmy pracę Biur Obsługi Klienta” – dodał.

Wnioski o maksymalną cenę prądu dla klientów PGE

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego do zastosowania mechanizmu ceny maksymalnej należy złożyć do swojego sprzedawcy prądu. PGE Obrót zachęca klientów, żeby robić to poprzez specjalnie przygotowany elektroniczny formularz dostępny na stronie PGE Obrót.

Prezes zarządu PGE Obrót Paweł Majewski podkreślił, że celem spółki jest ułatwienie klientom zrealizowania formalności z tym związanych. „Stąd nasze zaproszenie do korzystania z wygodnej oraz przejrzystej ścieżki elektronicznych formularzy. Ponadto wydłużyliśmy czas pracy Biur Obsługi Klienta, żeby uprawnieni odbiorcy, którzy chcą złożyć oświadczenie mogli sprawnie to zrobić” – zaznaczył.

Przypomniał przy tym, że gospodarstwa domowe, których dotyczy ten obowiązek nie muszą się spieszyć, ponieważ termin dla nich mija dopiero z końcem czerwca 2023 r.

Biura Obsługi Klienta PGE Obrót czynne będą do 30.11.2022 r. od godziny 8 do 19. Jednak w godzinach od 16 do 19 przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Jak poinformowała firma, w związku z działaniami rządu zapewniającymi ochronę przed rosnącymi cenami energii i pytaniami klientów wydłużył się czas oczekiwania na infolinii PGE.

Maksymalne ceny energii elektrycznej

Wprowadzony przez rząd mechanizm ceny maksymalnej gwarantuje, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie tzw. cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej.

PGE Obrót przypomina, że oświadczenie można złożyć nie tylko elektronicznie, ale również poprzez platformę ePUAP, listownie, mailowo lub osobiście. (PAP)