„Kluczowym aspektem w realizacji projektów Eureka jest opracowywanie i wdrażanie lub znaczące ulepszanie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrażanie nowego produktu lub usługi z realnymi szansami na komercyjną sprzedaż, jak również promowanie współpracy naukowo-badawczej z państwami bałkańskimi, a ostatnio również z Ukrainą” – mówi dr hab. Marcin Konkol, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych, podkreślając również fakt, że Łukasiewicz – INS ze względu na wysoką rozpoznawalność jako instytut badawczy pełni w realizowanych do tej pory projektach Eureka rolę lidera konsorcjum międzynarodowego.

W styczniu 2022 roku Łukasiewicz – INS rozpoczął prace nad realizacją projektu Produkty o dużej wartości dodanej z użyciem substancji aktywnych biologicznie pochodzących z nadkrytycznych ekstraktów roślinnych (akronim Greentech). Projekt oparty jest na współpracy jednostek z Polski, Serbii, Czarnogóry i Niemiec. Po stronie polskiej liderem – przedsiębiorcą jest firma Prowana Sp. z o.o., posiadająca długoletnie doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów spożywczych do sprzedaży.

Zadaniem Łukasiewicz – INS jest opracowanie technologii ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych (kurkumy, acai, rozmarynu, liści laurowych, owoców rokitnika) jako dodatków do produktów spożywczych o właściwościach antyoksydacyjnych. Prowana opracuje i wdroży nowe formulacje przeznaczone do produkcji napojów i odżywek na bazie wyprodukowanych ekstraktów nadkrytycznych lub ich mieszanin, wzbogaconych w związki biologicznie aktywne (kwasy tłuszczowe, polifenole, związki lotne i zapachowe), które zostaną wprowadzone na rynek jako produkty wspomagające odporność ludzi za pośrednictwem układu pokarmowego.

Drugi projekt Naturalne produkty jako baza do ekologicznych zrównoważonych preparatów (akronim NatBioPrep), który jest obecnie z fazie inicjacji to wspólne przedsięwzięcie partnerów z Polski, Serbii oraz Ukrainy. Po stronie polskiej liderem – przedsiębiorcą jest firma Hortulanus, która posiada zaplecze badawcze do opracowywania nowych preparatów związanych z ochroną roślin oraz wprowadzająca na rynek innowacyjne produkty agrochemiczne.