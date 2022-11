Miał być kolejny rekordowy rok dla inwestycji zagranicznych w Polsce, ale może się nie udać. Do końca października przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostało zakończonych 75 projektów inwestycyjnych. To o prawie 11 proc. więcej niż przed rokiem i wzrost względem 2017 r., który z 70 przedsięwzięciami był rekordowy. PAIH deklaruje, że obecnie obsługuje o 10 projektów więcej niż w 2021 r. Jest mowa o ok. 200 kolejnych inwestycjach. Ich wartość może być wyższa o ponad 30 proc. od tej z zeszłego roku.