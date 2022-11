- To inwestycje, od których nie uciekną. Do tego pilne w obecnym czasie, gdy dostęp do surowca stal się ograniczony, co wpływa na jego ceny, a polityka unijna nakazuje dekarbonizację Kwestia jest tylko taka, jak szybko i z jakim efektem uda się nam przeprowadzić inwestycje. Celowo mówię nam, bo BGK bierze sobie do serca to, by samorządom udało się jak najlepiej przez ten proces przejść – zaznacza.