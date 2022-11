- Do dziś to 16 mld zł udzielonego finansowania. Co piata wypłacona przez nas złotówka trafiła do samorządów, by wesprzeć ich plany inwestycyjne, czy bieżące potrzeby. Może to nie jest duża kwota, ale wspieramy też samorządy jako operator Programu Inwestycji Strategicznych. Tu już mamy 20 tys. złożonych wniosków, z których 11 tys. jest zaakceptowanych, a łączna kwota ich finansowania to 60 mld zł – mówi Beata Daszyńska – Muzyczka