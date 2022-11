Według agencji Bloomberga Bezos jest czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak przypomina CNN, był jak dotąd krytykowany za to, że nie przyłączył się do inicjatywy innych miliarderów zwanej Giving Pledge, której uczestnicy zobowiązują się do przekazania swoich majątków na cele charytatywne.

Bezos ustanowił w 2019 roku grant zwany Nagrodą za Odwagę i Uprzejmość, którą w tym roku otrzymała Dolly Parton za swoją działalność charytatywną. Grant przyznawany przez Bezosa ma być wykorzystywany na cele filantropijne.

W 2021 nagrodę otrzymał Jose Andres, hiszpański kucharz i założyciel organizacji World Central Kitchen, która dostarcza darmowe posiłki w strefach konfliktów oraz kryzysów humanitarnych. Część pieniędzy z Nagrody za Odwagę i Uprzejmość Andres przeznaczył na pomoc dla Ukraińców.

Miliarder przeznaczył też 10 mld dol. na swój Fundusz Ziemi (Bezos Earth Fund), który ma wesprzeć rozwój technologii ograniczających efekt cieplarniany.

W ubiegłym roku Bezos przekazał 100 mln dolarów fundacji byłego prezydenta Baracka Obamy. Kolejne 100 mln dolarów przeznaczył wcześniej m.in. na ekologiczne organizacje World Resources Institute i Nature Conservancy, zaś 200 mln dla Smithsonian Institution, organizacji sprawującej pieczę nad szeroką siecią publicznych muzeów w USA. (PAP)

