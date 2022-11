Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od pierwszej edycji. Przez ten czas zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagrody pozostał ten sam - wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. Zostają nią uhonorowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki , przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Wyróżnienia są przyznawane w pięciu głównych kategoriach: Lider małych i średnich przedsiębiorstw, Narodowy sukces, Międzynarodowy sukces, Odpowiedzialny biznes i firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+rozwój oraz STARTUP_PL.

Podczas tegorocznej imprezy odbędzie się Forum Polsko-Ukraińskie zorganizowane we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Zaproszeni eksperci będą dyskutować na tematy dotyczące rynku pracy, gospodarki i ekonomii społecznej, szukając odpowiedzi na pytania, czy największa fala uchodźców z Ukrainy jest już za nami, jak efektywnie wykorzystać potencjał i kompetencje, jakimi dysponują uchodźcy, oraz w jaki sposób polski rząd i organizacje biznesowe mogą pomóc ukraińskim MŚP w relokacji ich biznesów, a także jak możemy wykorzystać tę sytuację do zwiększenia współpracy polsko-ukraińskiej.

Bezpieczeństwo to temat wykraczający daleko poza obszar energetyczny. Dlatego uczestnicy panelu „Polska i Europa w obliczu wojny” zaplanowanego na drugi dzień kongresu będą rozmawiać o tym, jak agresja Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła postrzeganie w Europie kwestii wojny. Europejczycy, którzy do niedawna uważali konflikty zbrojne za element przeszłości, teraz zrozumieli, że jest to niestety część rzeczywistości, a Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem szczególnie narażonym na wstrząsy. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak obecna sytuacja zmienia nasz kontynent. W dyskusji wezmą udział: gen. Dariusz Wroński, ekspert ds. bezpieczeństwa, Alexander Lanoszka, politolog Waterloo University, Peter Rough z Hudson University oraz Anthony Kim, ekspert Heritage Foundation.