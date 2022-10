W piątek minie termin, jaki sąd w Delaware wyznaczył Elonowi Muskowi na wypełnienie zobowiązania do zakupu Twittera – zgodnie z umową zawartą z kierownictwem tej platformy 25 kwietnia br. Jeżeli w tym czasie miliarder nie zdecyduje się na transakcję, to w listopadzie sąd rozpocznie postępowanie – co najbogatszego człowieka na świecie może kosztować 1 mld dol., bo takie odszkodowanie przewiduje klauzula o zerwaniu kontraktu.