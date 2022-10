- Do tego dochodzi wysoki poziom wykształcenia polskich informatyków. Wszystko razem stworzyło bardzo dobre przesłanki do rozwoju sektora bankowego - podkreślił Witold Wiliński, prezes GPW Tech.

Uczestnicy dyskusji zwracali również uwagę na to, jak po 2008 r. stał się możliwy rozwój fintechów. Był to bowiem czas, kiedy po kryzysie nie można już było tak łatwo inwestować w rozmaite innowacje finansowe (produkty). Inwestorzy znaleźli więc alternatywę i przerzucili się na przykład na różnego rodzaju fintechy.

- Nie mamy wyjścia. Głównym motorem napędowym digitalizacji sektora finansowego są oczekiwania klientów. My już teraz wykorzystujemy maszynę AI. Jestem przekonany, że będziemy to rozwijać. Jest to sposób na dostarczenie klientowi wiedzy, która z jego poziomu może być niedostępna. Ale też na oszczędność czasu - uważa prezes Alior Leasing. - My, w ramach z jednego z naszych brandów - Bancovo - w jednym procesie integrujemy ofertę 40 partnerów finansowych. Klient nie musi prosić o 30 ofert, składać 10 wniosków. Wyręczamy go w procesie poszukiwania, do tego wykorzystujemy nowoczesną technologię - tłumaczył.